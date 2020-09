Casillas, sobre sus suplencias con Mourinho: "Fue personal"

El exportero español Iker Casillas ha asegurado que sus suplencias con Vicente del Bosque y con José Mourinho en el Real Madrid fueron "diferentes", ya que mientras con el salmantino tenía una justificación "deportiva", con el portugués era una cosa "personal", y ha afirmado que tanto el club blanco como él se equivocaron en su salida en 2015.

"Las dos situaciones son totalmente diferentes; una estaba más justificada porque era a nivel deportivo, y la otra era más a nivel personal. Éramos dos personas que se habían llevado muy bien durante año y medio y que el último año no congenian y tienen discrepancias. Cuando eres capitán del equipo, tienes que hablar con el entrenador constantemente, y eso no quiere decir que tú seas más que el entrenador, pero al final vas a chocar, y se desgasta la relación", reconoció en una charla por videoconferencia con la Fundación TELMEX TELCEL.

En diciembre de 2012, el entonces técnico blanco Mourinho decidió apostar por Antonio Adán en lugar del de Móstoles para la portería madridista. "A nivel personal, José pensaba que yo no estaba mejor que otro compañero o, sumado a eso, que no nos llevábamos tan bien, le era mucho más fácil elegir entre uno u otro. Hay muchas cosas que la gente no sabe, que no ve, pero con él tengo una relación buena. Nos hemos vuelto a ver varias veces después y hemos tenido palabras agradables", manifestó.

"No es cuestión de seguir con el rencor de lo que pasó; cada uno miraba lo mejor para el equipo. Yo decidí no tener tanta relación con él porque no me gustaban las cosas que veía y él optó por otro compañero. Esta última situación me llegó con 33 años, mucho más maduro. Miras por el club, intentas no crear más polémica de la que ya había... Hubiese hecho lo mismo que hice en su día y creo que no me equivoqué en nada", continuó.

El actual asesor del Real Madrid tampoco se siente muy orgulloso de su salida del club en 2015 camino del Oporto. "Nos equivocamos ambos -él y el club-. Es una situación, y menos en un jugador con características como las mías, que no se debe dar. Si algo me consuela de mi salida del Madrid es que si algún jugador tiene que salir en su día se le hará una salida adecuada a su palmarés y a lo que ha hecho con el club", indicó.

"Todos hemos aprendido, no me gustan esas imágenes. Estoy convencido de que algún día subsanaremos ese desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta, y los que han crecido con mis hazañas puedan sentirse orgullosas. Que no se preocupen los madridistas, algún día pondremos un parche", añadió.

Sobre su retirada, confesó que "la vida cambia bastante". "De tener unas rutinas diarias tienes que reinventar tu situación a nivel personal y profesional. Yo tuve suerte, empecé a vislumbrar hace dos o tres años que mi carrera se terminaba, y cuando me ocurrió el infarto hace año y medio ya tenía el camino allanado. Por circunstancias ha pasado antes, pero estoy preparado para ello", subrayó.

En otro orden de cosas, destacó a Vicente del Bosque como un hombre clave en su formación. "Vicente me conoce desde que tenía nueve años. Ha sido parte esencial en mi formación, me dio esa continuidad, apostó por mí en un momento delicado. Es una persona bellísima. En algún momento hemos tenido algún encontronazo, pero siempre se subsana. Vicente es un hombre necesario para el fútbol. Antes de la final del Mundial de Sudáfrica simplemente nos dijo que teníamos una responsabilidad enorme y que no se nos olvidase que detrás de cada uno de nosotros había muchísimos niños y que podíamos hacerles felices", expuso.

Por último, Casillas recordó la época de los 'Galácticos' en el Real Madrid. "Daba la sensación de que el Real Madrid era gloria bendita para cualquier jugador. Florentino tenía la filosofía de fichar al mejor del momento, y para nosotros suponía un plus de motivación y de calidad. Aquella etapa la recuerdo muy bonita, aunque en la última etapa de los 'Galácticos' no tuvimos fortuna y hubo años de sequía de títulos", explicó.

"De 2000 a 2003 conseguimos dos Copas de Europa, dos Ligas e infinidad de títulos que hicieron más agradable la convivencia. Traer a los mejores al club daba más notoriedad a los que venían y a los que estábamos nos elevaba mucho más. Florentino actuó de una manera muy inteligente y supo convertir al club en el más importante de la historia", concluyó.