La liga arranca con amenaza de plante

Inicio complicado de competición en División de Honor Plata Femenina para los equipos gallegos, que consideran que no se dan las condiciones adecuadas para comenzar la competición y garantizar la seguridad de sus jugadoras y cuerpos técnicos. Los clubes gallegos, que están recibiendo apoyos de entidades de otras comunidades, piden que se retrase hasta que la pandemia esté más controlada. En los dos últimos días hubo conversaciones con Federación Española y Xunta de Galicia intentando alcanzar un acuerdo, que no llegó. Carballal y Lavadores solicitaron el aplazamiento de esta primera jornada de Liga, pero se lo han denegado y no está confirmado que sus partidos se celebren.

Salud Tenerife-Rubensa Porriño

El Rubensa Porriño viaja a Tenerife para enfrentarse hoy (20:00 horas) al Salud Tenerife. El equipo realizó el jueves las pruebas serológicas de Covid-19 y todas dieron negativo. Abel Estévez, que se pone al frente del filial, explicó que, a pesar de ser una pretemporada atípica, sin amistosos, "el equipo trabajó muy bien. Cuento con una plantilla muy amplia, ya que tenemos a las jóvenes que están en la dinámica del equipo de División de Honor, y también a juveniles. Quiero un equipo que juegue alegre y rápido y que nuestras jugadoras sean valientes y asuman riesgos". El rival, también un filial, ha fichado por todo el territorio nacional. "Esperamos un equipo duro, por lo que tendremos que pelear mucho".

SAR Rodavigo-Oviedo

El preparador de la SAR, Elisardo González, lamenta: "Ha sido una pretemporada muy atípica, un caos. La falta de unificación por parte de los estamentos oficiales no nos ha dejado trabajar en las condiciones necesarias. Empezaremos en desigualdad con el resto de equipos del grupo y no me parece justo". Cree que la Federación Española no está escuchando a los clubes: "Solicitamos seguridad para empezar la competición y no estamos obteniendo ni apoyo ni respuesta". Con respecto al equipo, han tenido muchas bajas por lesiones y estudios. "Tenemos un equipo muy joven, que necesita rodarse. Empezaremos a competir a partir de la segunda vuelta". Y encima, les toca comenzar ante el Oviedo, que se ha reforzado: "Será un partido complicadísimo en estos momentos".

Asmubal Meaño-Siero

Un recién ascendido Asmubal Meaño llega a esta cita con cambio en el banquillo. Se pone al frente Luis Montes, ex técnico del Teucro, que tendrá que trabajar con un equipo muy inexperto. Sólo las hermanas Lorena y Andrea Barreiro han jugado en Plata. En frente estará un conjunto con mucha experiencia y reforzado con una excelente portera, Fanny Ruiz.

HBC'74 Avia-Carballal

El Carballal se tendría que enfrentar en este primer partido liguero al HBC'74 Avia, equipo recién ascendido. Al cierre de la edición el partido estaba en el aire. El Carballal solicitó el aplazamiento del choque, pero la Federación Española no lo concedió. El conjunto vigués barajaba sus opciones al tener a algunas jugadoras con síntomas.

Lanzarote Zonzomas-CdeC Lavadores

Otro de los partidos que corre peligro. El Lavadores, como el Carballal, solicitó sin éxito el aplazamiento de esta primera jornada por la situación del Covid-19, y las posibilidades de que se juegue son mínimas.