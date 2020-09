Lista para el salto internacional

La corredora del Club Ciclista Coruxo Uxía Álvarez se colgó la medalla de plata en la categoría júnior en el Nacional de descenso disputado en Otívar. En este resultado, la viguesa revalida el subcampeonato logrado el pasado año donde, además, fue ganadora del Open de España.

"Estoy muy contenta. Al principio estaba muy nerviosa, porque había bastante competencia, pero ha salido mejor incluso de lo que yo pensaba", festeja, al tiempo que analiza la competición: "El circuito era muy complicado y muy técnico y estoy muy contenta por el resultado".

El de Otívar ha sido su reencuentro con los circuitos tras el confinamiento. "La verdad es que este parón ha sido muy grande y este año me lo iba a tomar como de pretemporada, un año para entrenar bien e intentar despuntar el año que viene, donde la intención era ir a alguna Copa del Mundo, hacer algún Europeo e intentar dar lo máximo el año que viene", anuncia.

Pese a que el confinamiento no le permitió entrenarse todo lo que hubiera querido para el Nacional, el resultado la deja más que satisfecha. "No he entrenado del todo bien para este campeonato, pero no me he asustado por si mis rivales habían entrenado más o menos que yo; cada una en sus condiciones ha entrenado lo que ha podido y este año ha sido un campeonato especial, dadas las circunstancia", expone. "Todos teníamos ganas de carreras y este año me lo he tomado como una carrera más para poder dar lo mejor de mí el año que viene".

El coronavirus le ha obligado a retrasar su salto internacional, pero no ha mermado ni un ápice su ilusión y sus ganas. "Hasta ahora he competido a nivel autonómico y nacional, este año tenía pensado ir a algún Europeo para coger puntos UCI pero con todo este tema de la pandemia no pudo ser", se lamenta. "Yo sigo entrenando para el año que viene, para intentar hacerlo lo mejor posible en todo lo que quiero hacer". Uxía Álvarez está lista para el gran salto internacional.