Ogura, el tapado

Esta siendo, ciertamente, un Mundial tremendamente extraño, no ya tanto sorprendente, en las tres categorías, donde no acaba de haber uno, dos o tres dominadores auténticos y eso que ayer, en Misano, junto al Adriático, empezó a superarse el ecuador del torneo de las dos ruedas, del campeonato que, peleando con la pandemia, está saliendo adelante con la profesionalidad y el rigor médico que ha impuesto la compañía Dorna, que no podía permitir que los equipos se arruinasen.

Transcurridas ocho citas en Moto3 y Moto2, el piloto español Jorge Martín (Kalex, Moto2), candidato al título de Moto2 y que volvió a dar positivo (por segunda vez en siete días), no ha podido participar en ninguna de las dos carreras de San Marino por Covid-19 y, por tanto, tiene muy difícil coronarse rey de la cilindrada media. Ahí, en la categoría intermedia, manda de momento Luca Marini, el hermanastro de Valentino Rossi, que ya le ha pedido a Ducati que lo fiche para cualquier de sus equipos de MotoGP para la próxima campaña.

Pero quien sí puede, aunque le va costar lo suyo, pese a haber sido el único en ganar ya tres grandes premios (Qatar, Jerez y Austria), es Albert Arenas (KTM), cuarto ayer por detrás de su máximo rival, el japonés Ai Ogura, líder de Honda. Este, por supuesto, también será, aunque, como ocurrió en MotoGP con las dos victorias primeras de Fabio Quartararo (Arenas también ganó los dos primeros grandes premios), no lo parecía, un Mundial muy, muy, disputado.

La pelea en Moto3 es impresionante en cada carrera con más de una docena de candidatos para la victoria. Es vibrante y no solo porque Arenas es alumno aventajado de Jorge Martínez Aspar y el japonés discípulo de Alberto Puig, sino porque Arenas fundamenta su fuerza en ganar y Ogura en su regularidad.

Por increíble que parezca, Ogura no ha liderado ni una sola de las 172 vueltas de los ocho grandes premios que se han disputado de Moto3 y es segundo del Mundial a dos puntos de Arenas. Créanme, Ogura es candidato sin haber cruzado ¡ni una sola vez! la meta como líder del pelotón, cosa que sí han hecho el propio Arenas, Tatsuki Suzuki, Jaume Masia, Darryn Binder, Celestino Vietti, John McPhee, Gabriel Rodrigo, Dennis Foggia, Deniz Öncu y Tony Arbolino.

Pues ese Ogura resultón es el gran rival del piloto de Girona, Albert Arenas.