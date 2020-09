Puig no entra en los planes de Ronald Koeman

En una lista de 23 jugadores para el trofeo Joan Gamper no hubo lugar alguno para Riqui Puig. No entró el joven centrocampista, de 21 años, en esa relación de Ronald Koeman. Se trata de todo un mensaje del técnico holandés, que pone bajo sospecha el futuro de Riqui Puig en el Camp Nou, indicándole la puerta de salida si quiere tener los minutos que no encontrará vestido de azulgrana.

Esa decisión de Koeman ha sorprendido al jugador, cuyo contrato expira en 2021, que no se esperaba quedar fuera de la hoja de ruta del nuevo entrenador. Ahora le tocará decidir si continúa en la plantilla, asumiendo que el holandés no lo considera básico. O, en cambio, acepta alguna cesión a los clubes que ya se habían interesado por él. Estaba convencido Riqui de que sería su año. Pero, de repente, ha visto destrozada esa esperanza. Ya no había aparecido el centrocampista en ninguna de los dos alineaciones iniciales del Barça. Jugó la segunda parte ante el Nàstic formando el doble pivote con Frenkie de Jong. Jugó también la segunda mitad frente al Girona entonces integrando la pareja de centrocampistas junto a Aleñá.

Ahora, en cambio, no entra en los planes del técnico para el Gamper. El 4-2-3-1 con el que ya ha trabajado Koeman deja al centrocampista de la cantera con pocas vías. El cuadro azulgrana se impuso en el Gamper al Elche por 1-0, con gol de Griezmann anotado en el minuto 4 de partido.