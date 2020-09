La Federación Gallega de Balonmano celebra el reinicio de los entrenamientos y competiciones

La Federación Gallega ha celebrado la publicacion en el Diario Oficial de Galicia de las instrucciones que permiten el reinicio de la actividad deportiva federada de ámbito autonómico. "No día de hoxe, a Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de Galicia unha modificación na orde do 21 de xuño de medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria provocada pola COVID-19, na que se autoriza a realización de adestramentos e competicións con contacto, sempre que os e as deportistas utilicen máscaras", indica la federación en su comunicado. "Desta forma, a partir de mañá xa poderían comezar os adestramentos con contacto, iso si, levando máscaras, tentando reducir o tempo do contacto e cumprindo todas as normas de limpeza e desinfección marcadas".

"Isto significa á volta á competición en breve, polo que se ata agora era un traballo en silencio para conseguir a autorización, agora toca volver aos adestramentos e moi pronto aos partidos. A Federación Galega de Balonmán está a traballar de forma exhaustiva na elaboración dun protocolo de competición que nos permita volver, cumprindo todas as medidas solicitadas polas autoridades. Por iso, imos insistir ata a saciedade na necesidade de cumprir o protocolo coa máxima rigorosidade en beneficio de todos/as", advierten.

La Federación Gallega de Balonmano revela: "O próximo día 26 de setembro celebrarase unha asemblea xeral extraordinaria, á que se levará para a súa aprobación unha proposta de calendario para a tempada 2020/21, así como o protocolo de competición anti-COVID. Xa queda moi pouco para que poidamos volver facer o que máis nos gusta: Balonmán!".