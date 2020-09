El Cisne le pasa por encima al Frigoríficos

El nuevo derbi gallego de la Liga Sacyr Asobal cayó del lado del debutante. El Dicsa Modular Cisne sorprendió al Frigoríficos del Morrazo en el pabellón de O Gatañal y se llevó una merecida victoria (26-33) en un duelo en el que controló el ritmo durante sus tres cuartas partes. La escuadra que dirige Jabato superó en todas las facetas del juego a un Cangas irreconocible, que incluso se dejó ir en los minutos finales, propiciando que los pontevedreses se lleven una renta en forma de golaverage que puede ser decisiva en caso de empate a puntos entre ambos. La derrota es casi tan dolorosa como el impacto moral que puede suponer a unos y otros.

Nacho Moyano manifestó que su equipo había dominado los primeros 20 minutos, pero que la roja a Calvo "incomprensiblemente les ha venido mejor a ellos, porque nosotros hemos dejado de hacer las cosas bien. Hemos tenido un apagón".

El preparador del Frigoríficos no encuentra explicación al hecho que "dejásemos de hacer lo que teníamos, hemos hecho cosas sin sentido y no hemos sido capaces de reaccionar". En el aspecto ofensivo reconoció que "ellos se cerraron bien sobre Cerqueira y nosotros nos hemos centrado demasiado ahí, no era el día para hacer eso". Sobre el golpe anímico sufrido asegura que "el lunes pensaremos ya en el Aranda y no tendremos tiempo de lamernos las heridas".

Javier Fernández, Jabato, era la otra cara de la moneda. "Estoy muy orgulloso de mi equipo. Hemos hecho un partidazo, nos hemos vaciado y es una victoria importante para ellos".