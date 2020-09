El Comité Técnico de Árbitros detalla nuevos criterios

Undiano Mallenco, por parte del Comité Técnico de Árbitros, detalló ayer las novedades de reglas como la que afecta a la protección de los jugadores y las sanciones con tarjeta amarilla o roja si hay riesgo de lesión o peligro para la integridad física.Las manos accidentales se pitarán por su inmediatez si se marca gol o se genera una ocasión. También precisó que se considerará mano el impacto con el balón desde debajo de la axila -el hombro ya no lo será-; que los porteros solo serán amonestados al adelantarse en los penaltis si son reincidentes y que no habrá amarilla si se intenta cortar un ataque prometedor y no se consigue.

Carlos Clos Gómez se centró en la actividad del VAR e insistió en que éste nunca puede recomendar una revisión, que solo interviene cuando sea un error claro y manifiesto y en que uno de los puntos de mejora "es bajar los tiempos".