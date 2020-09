Adama Traoré se cae de nuevo de la lista de la selección por otra PCR no concluyente

El delantero español del Wolverhampton Adama Traoré abandonó este sábado la concentración de la selección nacional, un día después de incorporarse, por recomendación de la UEFA ante un nuevo resultado del test PCR que "no es totalmente negativo".

Así informó el comunicado oficial de la selección, a pesar de que dice que Traoré "no ha supuesto riesgo alguno de contagio para sus compañeros" y que según el protocolo español estaría apto para seguir en Las Rozas (Madrid) con el resto de convocados.

"En los resultados del último PCR practicado ayer, el delantero no resultó negativo. A pesar de no suponer riesgo de contagio al poseer anticuerpos e IGG positivos, el protocolo UEFA recomienda que no acuda mañana al estadio. Según el protocolo español, estaría apto para volver a competición", dice el comunicado.

De esta forma, un Traoré que se sumó el viernes a las órdenes de Luis Enrique, tras caerse de la convocatoria por una PCR no concluyente, tiene que volver a salir un día después y no estará en la segunda jornada de la Liga de Naciones este domingo contra Ucrania en el Estadio Alfredo di Stéfano.

"A pesar de poseer anticuerpos así como IGG altamente positivos, los servicios médicos de la RFEF, de acuerdo con UEFA, han optado por liberar al futbolista, que no ha supuesto riesgo alguno de contagio para sus compañeros. El protocolo de UEFA recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativo. De acuerdo con la legislación española para el regreso al fútbol, Adama podría entrenar con normalidad y jugar en competiciones oficiales, transcurridos los plazos pertinentes desde su primer positivo, mantenerse sin síntomas y poseer anticuerpos", añaden.