La expedición del Balonmán Atlético Guardés partía de madrugada hacia Alharuín de la Torre. donde se inaugura la temporada con la Copa de la Reina. El Aula Alimentos de Valladolid, último rival de las gallegas antes del estado de alarma, será también el primero en el reinicio competitivo; esta vez en cuartos de final (mañana, 15:30, web de RTVE). Ambas plantillas se han visto las caras dos veces esta pretemporada con una victoria para cada uno: 31-21 para Guardés y 29-25 para Aula. Es la séptima participación en Copa del equipo del Baixo Miño, que alcanzó semifinales en cinco ocasiones. El entrenador del Guardés, José Ignacio Prades, espera romper ese techo.

- ¿Cómo arranca la semana?

- Con muchísima ilusión y el nerviosismo con el que se vive el primer periodo competitivo. La Copa es muy especial y eso se respira en el ambiente. Huele a competición.

- Pruebas PCR, doce horas de viaje en autobús y casi una burbuja en Alharuín. ¿Qué indicaciones se le da a la plantilla?

- Están preparadas. Es una situación nueva: no vamos a poder tener contacto, vamos a estar prácticamente aislados, del pabellón al hotel. Toda la información que hemos ido recibiendo, como el protocolo de la Copa de la Reina, se la hemos trasladado para que se vayan haciendo una idea. No va a ser nada "normal", no van a poder estar con otras compañeras, ni siquiera nosotros compartir cafés con otros técnicos. Será difícil de digerir, pero hay que adaptarse.

- ¿A qué conclusiones ha llegado tras los amistosos con el Aula?

- Todo lleva su curso. Las pretemporadas son para hacer pruebas y hemos tenido poco margen para realizarlas. Realizar ajustes lleva su tiempo. En la Copa de la Reina están ocho equipos supercompetitivos, a un partido puede pasar de todo y más al inicio de temporada. El Aula es un grupo joven, rápido, aguerrido y muy competitivo.

- Las incorporaciones: Rajnohová, Arcos, Moreno y Sempere.

- Las cuatro están cumpliendo con las expectativas, adaptándose cada vez más y mejor al estilo de juego, adaptadas a A Guarda y al grupo de chicas, que les facilita mucho el trabajo. Eso hace que todos los plazos se reduzcan.

- Sempere, Mazza, Urban y Barbosa son baja.

- Estamos trabajando para buscar soluciones. Las pruebas hay que hacerlas en las situaciones lo más reales posibles, aunque no es como nos gustaría, así que hay que usar los entrenamientos. Hay que multiplicar esfuerzos, sí, pero lo que se va a intentar es dosificar a la gente. No es una buena fecha para sobrecargar más a la jugadoras después del tiempo que llevan sin competir y de la poca preparación. Las jugadoras que van a la competición van a tener su oportunidad.

- Se echará de menos a la afición guardesa.

- Algún guardés allí aparecerá seguro. Como se suele decir, hay un guardés o un gallego en cualquier lado del mundo. Independientemente de que vayan en masa o no, lo cierto es que siempre nos mandan ese aliento y los tenemos siempre presentes. Seguro que nos llega su apoyo.