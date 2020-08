Aguas revueltas en Bouzas

Los miembros de la única candidatura presentada en el proceso electoral del Rápido de Bouzas, que no fue declarada válida por la Junta Electoral, ha presentado ante el Comité de Justicia Deportiva de la Xunta una demanda para que el ente público tutele dicho proceso electoral.

"La candidatura está compuesta por exdirectivos, por socios del club y candidatos desde hace más de dos años, empresarios del entorno de Bouzas y con un gran arraigo en el club, entre ellos dos de los hijos del anterior presidente, Baltasar Pujales", indican en a través de una nota de prensa, en la que añaden que su candidatura ha sido avalada por "más del 25% de los socios del club en el momento de su entrega". "La denuncia se basa en el control de acceso a convertirse en socio que tiene la actual Junta Directiva dirigida por Manuel Seoane, ya que los miembros de la candidatura que actualmente no constan como socios del club realizaron su solicitud de ingreso como socios en agosto de 2018, sin que la Junta Directiva actual se haya dirigido a ellos en ningún momento. En la demanda se denuncian diversos hechos referentes a este proceso, como que la Junta Electoral nombrada se compone de varios miembros de la actual Junta Directiva, lo que implica un claro conflicto de intereses, además de que la convocatoria de las elecciones no está acorde con los estatutos del club, ya que solicita avales económicos no previstos en el régimen de elecciones ni aprobados por la Asamblea del Club", argumentan. "Asimismo, se denuncia que la actual Junta Directiva sigue ejerciendo las decisiones ejecutivas del Club, en lugar de realizarlos la Junta Electoral, tal y como se estipula en los estatutos. Todo ello, unido a que ningún estamento del club se ha puesto en contacto con la candidatura para subsanar las teóricas deficiencias de la documentación presentada y al mal ambiente generado por el rechazo de esta propuesta, ha llevado a los componentes de la misma a pedir la tutela del Comité de Justicia Deportiva de la Xunta de Galicia para un limpio desarrollo del proceso. Los miembros de la candidatura, hartos de los continuos abusos de poder y degradación de la reputación del Club en los últimos años, tienen intención de elevar esta denuncia ante la justicia ordinaria", añaden.