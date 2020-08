"El mayor atropello de la historia de LaLiga", claman en A Coruña

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, ha anunciado que su equipo espera que "la justicia ordinaria sea justicia de verdad", después de que la deportiva no haya servido para que el conjunto gallego siga en Segunda División tras no haber podido disputar en horario unificado la última jornada de liga. Horas antes, la alcaldesa de la capital coruñes, Inés Rey, pedía al CSD que "no mire para otro lado" en lo referente a todo lo que rodeó el partido Deportivo-Fuenlabrada. Y la Federación de Peñas del Deportivo considera que el descenso del conjunto gallego es "el mayor atropello de la historia de LaLiga". El grupo municipal de la Marea Atlántica solicita al CSD que "rectifique" su decisión y que "sancione" al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por autorizar el viaje del Fuenlabrada. Por su parte, el Grupo municipal Popular en A Coruña "condena la decisión política del Gobierno del Estado, a través del Consejo Superior de Deportes, que premia a quienes incumplieron las normas y pusieron en peligro la salud de los coruñeses".

Vidal compareció en una rueda de prensa telemática en la que dijo que el club va a "defender los derechos" que le han sido "pisoteados". Del presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo que ha sido "partidista" y criticó su relación con el Fuenlabrada, al que asesora su hijo, por lo que ha pedido al CSD su inhabilitación. "Hoy es el principio del fin" de Tebas. Además, anunció que el Deportivo va a acometer en Segunda División B un "proyecto lo más ambicioso posible para volver al fútbol profesional".