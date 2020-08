Otra perla que se va

Aunque desde julio se sabía que el Viajes Interrías le había presentado una oferta, María Gómez, Mery, centrocampista del CD Valladares, ha sido anunciada ahora por la entidad que preside Enrique Rodríguez. No será la única viguesa en el plantel que de nuevo dirigirá Luis Treviño, pues una de sus capitanas, Laura Alonso, "Lo" (hija de un histórico como Belarmino Alonso, "Milucho"), ha renovado para disputar su tercera temporada con el club de Portonovo, por segundo año consecutivo favorito al ascenso.

"Estoy muy ilusionada y quiero que sea un año de nivel y de tener objetivos ambiciosos". Así se expresa una de las futbolistas jóvenes más seguidas este verano (acaba de cumplir los 17). Tuvo varias propuestas y eligió "la que más me beneficia", asegura. Aunque prefirió no citar al resto de pretendientes, se sabe que, entre junio y julio, el Sárdoma CF pidió permiso al Valladares para hacerle llegar una propuesta. Pero la viguesa solo pisará As Relfas como rival. "He visto que el Interrías es un equipo con ambición y otros equipos no me la iban a dar".

Una de las perlas del sur de Galicia (otra es Toubes, fichada por el Mos y también ex del Valladares) ya se prepara físicamente para poder iniciar en condiciones la pretemporada cuando esta sea sanitariamente posible. "Hay buen feeling, somos todas nuevas y partimos del mismo punto", subraya. Coinciden en sesiones de gimnasio "de tres en tres, está todo muy organizado, muy profesional, y antes ya nos habían mandado unas tablas para ir haciendo los ejercicios a nuestro ritmo", explica.

"Mery", forjada en el Val Miñor, saltó en 2018 al recién ascendido Valladares. Desde 2015 es fija en las selecciones gallegas de formación y en el Valladares su empuje le hizo un hueco en el once desde el principio. "Tiene mucho despliegue y recorrido, es buena en las disputas y muy incómoda para las jugadoras rivales. Para mí es el tipo de jugadora clave en un equipo porque siempre está cerca para las ayudas, para dar soluciones y generar superioridades", resume Gabi Couñago, su entrenador en A Gándara.

Mery se va del Valladares llevándose "muy buen recuerdo. Allí me trataron muy bien, confiaron en mí. Gabi me llamó y me fichó, pero todo el ambiente y con las jugadoras estuvo muy bien". Y reconoce que "en ese club he mejorado mucho".

El Interrías, que estos días está presentando sus fichajes procedentes de otras comunidades autónomas (la ciudadrealeña Raquel Candelas, del Pozuelo de Reto Iberdrola, y la egarense Judit Domene y la salmantina Isa Martín, atacante y portera, respectivamente, del Terrassa y la UD Extremadura, ambos de 1ª Nacional) y además anunciará nuevas extranjeras, es candidato al ascenso. Del ramillete de jugadoras lusas con que contaba, continúa Cata Santos en la zaga. Y por segundo año seguirá compitiendo en San Pedro (Vilalonga).

Mientras, el fútbol vigués apenas se mueve ya a nivel local en categoría nacional: Valladares y Sárdoma tienen sus plantillas confeccionadas, también la UD Mos, dentro del área de influencia. Con todo, estará bien representado en otros clubes de la provincia. Edu González continúa como técnico del Umia CF, al que llegó en febrero, y el Atlético Arousana ha fichado a la guardameta Elisabeth Fernández, del EDVM Pereiró (2ª Autonómica).