Javier Tebas desafía a Rubiales y sorteará el calendario este jueves

La Comisión Delegada de LaLiga, reunida ayer, ha salido al paso de comunicaciones recibidas desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en las que se advertía a Javier Tebas que sería denunciado por "fraude" en caso de que lleve a cabo el sorteo del calendario de LaLiga, éste sigue adelante con su decisión y dicho sorteo se celebrará este jueves, día 27.

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, envió sendos escritos a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes (CSD), con copia también al Deportivo, al Numancia y a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en los que no daba el visto bueno al proyecto de calendario enviado por la patronal de los clubes. "No salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo. Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol", indica Camps a Tebas.

En su carta, el secretario general de la RFEF pide que LaLiga respete al Comité de Competición y le adjunta otra carta enviada al director general del CSD, Joaquín de Aristegui, en la que le explica por qué no se puede autorizar el calendario propuesto mientras no se resuelvan por parte de dicho organismo los conflictos planteados.

Le pide que se abstenga "de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División": "Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo 'no oficial' de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbo", subraya.

La Comisión Delegada de LaLiga señala al respecto que "ratifica la decisión de LaLiga, de acuerdo a sus competencias, de proceder a la celebración del sorteo el próximo 27 de agosto en el lugar que corresponda".

A su vez, considera inadmisible cualquier propuesta que tenga como finalidad la alteración del número de miembros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, ya que éste debe atender únicamente a los resultados deportivos".