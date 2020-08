Samertolaméu llega líder al gran día

Samertolaméu-Oversea se dió un baño de alegría con una victoria soberana en la Bandera Concello de Muros de la Liga A, que se disputó en aguas de A Pobra do Caramiñal por los problemas sanitarios del Covid-19, en la villa muradana. Fue una victoria que la SD.Tirán-Pereira no pudo contrarrestar. Desde el principio los de Meira se pusieron en cabeza y con fuerza, sobriedad y seguridad en si mismos derrotaron a sus más directos adversarios con claridad. Ahora lideran la clasificación general con un punto por delante con solo una cita por delante.

Hoy a las 12,00 horas del mediodía es la cita para la gran final, también en A Pobra y sobre este particular campo de regatas de seis largos y cinco viradas, donde se va a decidir la temporada y el título de Liga Gallega 2020. Para Samertolaméu-Oversea y para Tirán-Pereira no hay ninguna otra alternativa que ganar esta regata de hoy. Si gana Meira la Bandera de la Xunta es para ellos, por el contrario si gana Tirán-Pereira, iguala la clasificación en puntos, pero ellos serían los campeones, porque pasarían a ser primeros en la clasificación (aunque fuesen empatados a puntos) pero serían líderes por ser los vencedores en la última regata por esta particular cláusula del reglamento. Así están las cosas y así la decisión. Para ambos y sobre el filo de la navaja, sólo les queda ganar hoy, sí o sí, para llevarse la Liga 2020.

Magníficos Bueu-Teccarsa vencedor en la segunda manga con una marca que le llevó a la tercera plaza general y ahora con un punto sobre Vilaxoán que fue un magnífico adversario ante las dos estrellas, Meira y Tirán. Pero no fue capaz de mejorar a Bueu-Teccarsa que le sacó 75 centésimas. También tendrán hoy su duelo particular contra el crono para decidir la tercera plaza general de la Liga.

Y en la Liga B victoria de CCD.Cesantes, magnífico gladiador que se impuso al líder CR.Puebla por 29 centésimas en un sprint final apoteósico. Pero también hay que decir que los atletas de Puebla se vieron mermados al romperse la pica de ciaboga en la segunda virada lo que les perjudicó muy sensiblemente. Mientra Puebla ganaba en los largos, Cesantes ganaba en las viradas y así fue una lucha constante y espléndida entre dos colosos. De esta forma Cesantes tiene una ventaja mínima sobre Puebla, un suspiro, que los pobrenses van a intentar enjugar hoy domingo, y con la suma de tiempos como está reglamentado de sábado y domingo, proclamarse campeones de la XV Bandera Concello de A Pobra do Caramiñal, y naturalmente el título de campeones de la Liga B que bien se lo merecieron a lo largo de la temporada.

En tercer lugar entró Salgado-Perillo que hizo una regata sensacional, aunque flojeó en los últimos compases.

Esta mañana, duelos en el olimpo de la Liga Gallega de Traineras, a partir de las 10,30 horas con las tres finales de donde saldrán los campeones de la Liga Gallega 2020: Liga A, Liga B y Liga Femenina, que también tiene hoy su última y definitiva regata. Todo un emocionante programa que tiene resueltas la Liga B (a favor de Puebla) y la femenina (será para Cabo). La emoción por encima de todo será en el mano a mano que mantienen Tirán y Samertolaméu, los dos vecinos y grandes rivales, que persiguen el título. Después vendrá para ambas el play-off de ascenso a la Liga ACT en la que espera otra dura batalla contra equipos que están demostrando un gran estado de forma.