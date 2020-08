¿Por qué duda Messi?

No habla Messi desde Lisboa, pero lleva más de un año sin parar de lanzar mensajes que, según él, nadie recoge. Toda una temporada hablando sin que nadie lo escuche. O así lo interpreta el astro, cansado de ver cómo el Barça se iba debilitando de tal manera que no tenía peso alguno en Europa. Hasta que llegó el 2-8 del Bayern y todo quedó derruido, amenazando incluso la continuidad del capitán en el Camp Nou. Tanto se ha deteriorado la relación que en su primera cita con Ronald Koeman, el nuevo líder del proyecto, le dijo que se veía más fuera que dentro, según desveló RAC1. Dice Messi que ya no se ve ya con energía para pilotar la regeneración de un equipo que "ha tocado fondo", como dijo Piqué inmediatamente después de la estrepitosa caída europea. La pandemia impidió acabar la Liga cuando debía y le dejó a Messi sin posibilidad, en caso de que lo hubiera deseado, de ejecutar la cláusula de salida para abandonar el Camp Nou este mismo verano.

clima de desconfianza. Aquel contrato, firmado en julio del 2017 y oficializado con foto en noviembre de ese mismo año, en otra muestra de la desconfianza, le ata hasta el 2021. Pero la situación se ha envenenado tanto que por tercera vez en sus tres lustros se plantea marcharse del Barça, desconfiado como sigue con la junta de Bartomeu. Y cada vez más. Esa puerta abierta que se dejó Messi en cada renovación revela ese desapego, unido a las críticas por su errática política deportiva. La grieta es cada vez mayor con la cúpula del club, dispuesta ahora a ejecutar una amplia remodelación en la plantilla, que afectaría a vacas sagradas, que son, además, amigos de Leo como Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets o Arturo Vidal.

el mensaje de suárez. Messi no lo ve nada claro porque teme, además, que el uruguayo, uno de sus mejores socios en el campo, sea uno de los primeros en ser empujado por la puerta de salida del Camp Nou. Tanto Leo como Luis acaban contrato el mismo año: en el 2021. "Nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino", escribió ayer el nueve de forma enigmática en sus redes sociales. Messi, en cambio, lleva una semana sin aparecer por ningún lado. Interrumpió sus vacaciones, habló con Koeman, le trasladó sus dudas y, de nuevo, desapareció. Pero cada vez se ve más lejos de su casa, a pesar de lo compleja que resulta su salida, amparado el Barça en los 700 millones de cláusula y el año de contrato que le resta. Inter, Manchester City y Paris SG observan desde la distancia los temores de Leo, mientras Koeman insiste en enviarle mensajes para que pilote un rejuvenecido proyecto. "Esta es mi casa y no quiero irme", dijo el astro hace meses, marcando las claves de su hoja de ruta.

la obra de zubi. Una hoja que no se ha cumplido por lo que le llevó a sentarse delante de Koeman y exponerle las tremendas dudas que le embargan. "Quiero seguir ganando cosas en el club, cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", había repetido el capitán en varias ocasiones, abatido porque nada de lo que esperaba se cumple. Ahora mismo, el Barça ya no gana nada. Se quedó en blanco, algo que no sucedía desde el 2008, justo antes de la llegada de Guardiola. Cuando poseía el dinero para ejecutar ese proyecto ganador que reclama Messi (verano del 2017 con los 222 millones que dejó la cláusula de Neymar) se equivocó en las elecciones de los jugadores que debían sustituirle. Dembélé, Coutinho, Griezmann... Y mañana el brasileño juega la primera final de Champions de la historia del Paris SG midiéndose al Bayern de Múnich, que ridiculizó a los azulgranas, mientras Messi está de vacaciones. Al Barça, mientras, se le terminó ya la última reestructuración exitosa de la plantilla, diseñada en el 2014 por Andoni Zubizarreta, a pesar de que fuera despedido medio año después por la crisis de Anoeta entre Messi y Luis Enrique. Pero aquel cambio es el último que le salió realmente bien a Bartomeu. Luego, el presidente ha tenido cinco secretarios técnicos en cinco años: Zubi, despedido, Robert Fernández, a quien no se le renovó, Pep Segura, despedido, Eric Abidal, que ha dimitido, y Ramon Planes, el actual.

el cisma con abidal. Duda Messi porque el club también culpó a la plantilla del despido de Valverde. Se fue a Doha a buscar a Xavi y terminó sentándose Quique Setién en el banquillo del Camp Nou. Desde el 2003 no se vivía un relevo en el banquillo a mitad de temporada.

lío en el confinamiento. No había tregua entre la estrella y el club, con Bartomeu visitando de urgencia el vestuario de la ciudad deportiva para explicarle a los jugadores el Barçagate, el escándalo de las redes sociales, y desmentirles que se hubiera contratado los servicios de la empresa I3 Ventures para desprestigiarles. "Yo veo algo raro", se limitó a contar un escéptico Messi, quien en el confinamiento, y tras la rebaja salarial del 70% acordada por la plantilla, también escenificó otro conflicto con la junta. "No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos", reveló sobre la rebaja salarial que le pedía la directiva, asumida después de unas enrevesadas negociaciones vía telemática.

"no estamos dando nada" El Barça volvió líder cuando se reanudó la Liga, pero acabó perdiéndola ante un Madrid que regresó del confinamiento infalible. "De enero para acá, todo fue muy malo", quiso precisar Messi marcando la frontera en el despido de Valverde. "La gente se está quedando sin paciencia porque no estamos dando nada", añadió sobre el césped de un vacio Camp Nou mientras el equipo de Zidane festejaba su título en Valdebebas. Y el capitán del Barça se llenaba todavía de más razones. "Ya dije que no nos alcanzaba para la Champions, ahora ni para la Liga". Entonces, tras superar al Napoli, llegó la visita a Lisboa después de que el astro pactara una tregua con Setién para intentar el asalto a la Champions. Tregua que estalló por los aires. Ya no quedaba ni rastro del Barça de Messi, entendido como tal.

una decisión vital. De los 24 a los 33 años solo una Champions para el Barça que ha disfrutado de uno de los mejores jugadores de la historia. Y eso le tortura a Messi, enfrentado, además, a una decisión que trasciende más allá de lo puramente futbolístico. Es también una decisión vital. Levantar el campamento de Casteldefels y emprender una nueva aventura con Antonella, su esposa, y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro). Lleva Leo 20 años viviendo en Barcelona. Su único gran viaje fue de Rosario a La Masia. Pudo irse en muchas ocasiones -ofertas no le han faltado nunca, ni siquiera ahora en tiempos de pandemia, pero su salario de 50 millones anuales le limite las opciones-, y siempre se quedó. A Koeman, sin embargo, le ha dicho que se ve más fuera que dentro, hastiado de perder, cansado de chocar con la junta de Bartomeu -nunca tuvo feeling con él- y sin esperanza tras tanto desastre europeo. Pero Messi es el primero que también sabe que no será sencillo salir. El pasado 31 de mayo expiró el plazo de la cláusula que le daba todo el poder para decidir su futuro. Ahora, el club confía en la capacidad de persuasión de Koeman. No quiere perderlo el nuevo entrenador. Necesita al capitán para impulsar una obligada regeneración, y sin margen de error, tras años y años de fallos en la planificación que lo han desnudado en vez de arroparlo. "A Messi le queda un año más de contrato", recordó ayer, una vez más, Koeman. "Por supuesto que está decepcionado, yo también lo estaría si perdiera 2-8", añadió el técnico en declaraciones a NOS, la cadena de televisión holandesa, intentando entender el abatimiento de su estrella.

el mensaje de suárez. Es como si Messi tuviera mucho más problema con Bartomeu, que con el propio Barça. Aunque el problema también es del Barça porque necesita tener al líder con la energía necesaria para iniciar una costosa reconstrucción, que coincidirá a partir de ahora con la campaña preelectoral, donde el factor Leo entrará en escena. Si se va y si se queda. "Messi es un ganador", aseguró Koeman para que no hubiera dudas sobre su voluntad de mantenerlo en el equipo, además de recordar su estrecha relación personal con Pep Guardiola, su amigo del Dream Team, actual técnico del City, que conoce mejor que nadie a Messi tras construir en cuatro años el mejor Barça de la historia. "Sigo en contacto con Pep y me dijo que Messi quiere ganar, quiere ganarlo todo. Y que si no se gana, puede enfadarse mucho", admitió Koeman, indicando que tiene "muchas ganas de trabajar" con la estrella porque "gana partidos". Y después el técnico ya se lo imaginó incluso en el campo: "Tengo que asegurarme de que Messi pueda funcionar en este equipo y se sienta importante. ¡Es el capitán de este club!", exclamó el holandés. "Tiene que terminar su carrera aquí. Messi es el Barcelona y el Barcelona es Messi", subrayó firme.

Pacienciencia casi agotada. Mientras Koeman dibuja tácticamente las claves de su nuevo Barça, Messi otea triste y preocupado el panorama. "Con todo el respeto, Griezmann no es un verdadero extremo. Vi jugar a De Jong en el Barça y pensé: Yo no lo pondría ahí. Si inviertes tanto dinero en un joven debes hacerlo jugar donde más rinde", afirmó con energía el técnico, imaginando las modificaciones tácticas que debe acometer a partir del 31 de agosto para reactivar a un equipo cuyas ruinas quedaron para siempre en Lisboa. A Messi, entretanto, le retumba la frase que pronunció al perder la Liga. "La gente se está quedando sin paciencia porque no le estamos dando nada". Quizá él ya no tenga ni paciencia.