El Rápido, sin candidatos a la presidencia

El proceso electoral a la presidencia del Rápido ha llegado a punto muerto. La junta electoral, por decisión unánime de sus componentes, Alfredo Iglesias (presidente), Manuel Iglesias (secretario) y Carlos Moreno (vocal), ha acordado que "transcurrido el plazo señalado en el calendario electoral para la presentación de candidaturas, solamente se ha presentado una que no cumple ninguna de las condiciones establecidas en los estatutos, en los acuerdos de los socios reunidos en asamblea general, ni en las normas dictadas por esta junta electoral en el programa correspondiente, por lo que no puede ser admitida como válida",

En consecuencia, no se proclama ninguna candidatura válida y se suspende el proceso, "dejando de correr los plazos establecidos en el calendario electoral, hasta nueva decisión de esta junta". De este modo, la directiva actual, "continuará en funciones en tanto no se acuerde sobre la situación del proceso electoral y del club".

Manolo Seoane se mostraba ayer visiblemente contrariado por la situación ya que ya había anunciado su intención de abandonar la presidencia. "Hoy (por ayer) es un día negro para el Rápido", proclama. "Me han dado un disgusto porque me quería ir y si alguien quiere hacerse cargo del club, que cumpla las condiciones, se lo entrego inmediatamente si puede ser en tres días, que no sea en cuatro", insiste: "Doy mi palabra que si cumplen, y presentan la candidatura como la tienen que presentar, convoco elecciones el lunes".