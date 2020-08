Arranca la temporada extraña

Novak Djokovic y Rafael Nadal poco podían imaginar que Dubai y Acapulco iban a ser los dos últimos torneos que ganarían antes de que la pandemia del covid-19 obligara a la ATP a suspender el circuito mundial de tenis. Sus victorias ante el griego Stefano Tsitsipas (6-3, 6-4) y el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 6-2) fueron los últimos partidos que se jugarían junto a la final del torneo de Santiago de Chile ganada por el brasileño Thiago Seyboth Wild.

Después de 175 interminables días de parón y 25 torneos suspendidos (problema muy parecido y/o idéntico al de otros deportes), el Masters 1.000 de Cincinnati reabre hoy una temporada maldita, demasiado incierta como para pensar que se concluirá. Y lo hará lejos de Mason (Ohio) donde habitualmente se juega el torneo. La pandemia del coronavirus ha obligado a una solución de emergencia a la federación estadounidense de tenis (USTA) que trasladó el torneo a Nueva York como previa al Abierto de Estados Unidos.

El retorno a las pistas no tendrá nada que ver a lo que imaginaban Djokovic y Nadal cuando el pasado 29 de febrero se retaban a distancia con sus victorias en Dubai y Acapulco en una temporada que se anunciaba espectacular. La realidad es muy distinta. La pandemia del coronavirus ha destruido las expectativas y el tenis solo busca sobrevivir a la peor crisis vivida en su historia desde la Segunda Guerra Mundial.

De entrada, en Nueva York, no estará Nadal que ha preferido evitar cualquier riesgo y preservar el cuerpo de cara al único objetivo real que que no es otro que ganar Roland Garros, trasladado al 21 de septiembre y donde, si lo consigue, igualará el récord de 20 Grand Slams de Roger Federer.

Sin Nadal y Federer en la gira americana, Djokovic estará solo para defender ese territorio propiedad del Big Three en las dos últimas décadas ante la nueva camada que lideran el austriaco Dominic Thiem, que tuvo contra las cuerdas al serbio en la final del Abierto de Australia; el ruso Daniil Medvedev, que puso a prueba a Nadal en la final del año pasado del Abierto de EEUU, o el griego Stefano Tsitsipas, último campeón del Masters.

La posibilidad de "buscar el 18º Grand Slam ha sido un factor importante para venir, aunque no la única razón; me siento responsable de tirar el tenis adelante" dice el tenista serbio. Y añade: "Jugar sin Nadal y Federer será muy extraño. Se les echará mucho de menos pero su ausencia no disminuirá la importancia del torneo, ya que la mayoría de los mejores están presentes en Nueva York".

En el torneo femenino las bajas se han disparado más que en el masculino. Seis de las 10 primeras -Barty (número 1), Halep (2), Svitolina (5), Andreescu (6), actual campeona del Abierto de EEUU, Bertens (7) y Bencic (8)- han renunciado a la gira.

El Masters 1.000 de Cincinnati servirá a partir de hoy de prueba para valorar el momento de forma de los tenistas de cara al Abierto de Estados Unidos y comprobar la adaptación al estricto protocolo sanitario que se ha estipulado. Se ha creado una burbuja y los tenistas estarán obligados a pasar pruebas PCR cada 48 horas con el fin de desestimar cualquier sospecha de contagio.