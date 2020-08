Quique Setién, el breve

Llegó un lunes de enero. Y es despedido otro lunes, pero de agosto. Llegó sin ser la primera opción, tan sorprendido él por esa inusual llamada del Barça que agitó su tranquilo y bucólico paseo junto a las vacas cántabras de Liencres. "Todo ha sido muy precipitado, no tardé ni cinco minutos en aceptar. Jamás imaginaba que se iban a decidir por mí", admitía orgulloso. Ahora se marcha sin que nadie le eche de menos. Ni siquiera Quique Setién sabe si realmente estuvo en el Camp Nou. Vino, y a la semana tuvo que dejar de ser quien era. Aunque no es, ni mucho menos, el único problema del Barça. Ni tampoco el principal. Es una pieza más de una cadena de desastres ejecutados por otras personas que no son Setién.

Poco le duró al cántabro su idea, cautivo de un vestuario que manda más, mucho más que el presidente que lo trajo a la desesperada después de toparse con el no de Xavi y el no de Koeman. "Hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o quizá no las explicamos bien", denunció el técnico en Mestalla cuando encajó su primera derrota, prólogo de un desencuentro que ha durado 218 días.

Ni dos semanas llevaba entonces en el cargo y el divorcio ya estaba consumado. Lo demás es conocido. De caída en caída (eliminado en la Copa por el Athletic, cediendo la Liga al Madrid tras el confinamiento) hasta el "Lisbonazo". Y Setién, que llegó idolatrando a unos jugadores con los que disfrutaba viéndolos como espectador, se marcha deprimido al conocerlos. Quizá no lo diga nunca. Pero se siente desengañado, tal vez hasta consigo mismo porque nunca fue quien era. Claudicó demasiado pronto el hombre que "habría dado un dedo meñique por jugar con Cruyff". En ningún momento se comportó como un cruyffista, esa religión futbolística a la que se adhirió con entusiasmo enfermizo, capaz de abrirle el Camp Nou a sus 61 años cuando creía que era una utopía.

Empezó contra el Granada con su equipo dando 1.005 pases. Un mes más tarde, el Camp Nou pitó su idea con tanta vehemencia que recogió la libreta y la guardó para siempre en el cajón. Cada pase atrás a Ter Stegen, tal si fuera aquellos que daba Bakero en la época del Dream Team, era una puñalada para el socio, que estaba intransigente.

"¿Los pitos del Camp Nou? Ves las dificultades para salir con claridad y es, por lo tanto, normal que la gente se ponga nerviosa. Hasta yo mismo me pongo nervioso", confesó asumiendo otra batalla perdida. No dominaba el vestuario, tampoco podía imponerse en la pizarra y, además, el club, débil como lleva desde años, le dejó desarropado. Tampoco él acompañaba con tacto y discreción a unos jugadores como sí sabía hacer Valverde. Y encima, el técnico estaba sentado sobre otro volcán. Eder Sarabia, su ayudante, tenía como misión ayudarle. Y no crearle problemas, como sucedió tras otra dolorosa derrota contra el Madrid, obligándole a disculparse.

"Esa situación me ha afectado mucho a mí. Lo primero en lo que pienso es en el club y en la imagen del club. Debe ser una imagen impoluta, hay que cuidarla", dijo sobre los gestos de Sarabia en el Bernabéu, que provocaron otro incendio. Por si no había suficiente fuego a su alrededor. "Ya hemos pedido disculpas", admitió desolado en la entrevista con este diario. Tras prescindir de su idea troncal -la apuesta por los tres centrales duró poquísimo-, Setién se refugió en la chaqueta metálica del 4-4-2, tan antiguo como el fútbol.

Renuncia

Ni rastro del técnico aventurero, ofensivo y atrevido con los jóvenes que había trazado una interesante ruta por las carreteras secundarias (Racing de Santander, Poli Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas y Betis) antes de pisar su Eldorado. Se puso en manos de las vacas sagradas, no las de Liencres, para sobrevivir. En realidad, vivía al día proyectando cuerpo técnico y plantilla dos mensajes tan distintos que no hablaron el mismo idioma.

Hasta su voz ilusionante del inicio ("yo solo garantizo que mi equipo va a jugar bien", dijo en su estreno) se fue apagando, consumida por un errático y autodestructivo club. Ni de eso puede presumir Setién. Su Barça nunca jugó bien. Tenía a Messi. Pero una cosa es disfrutar mirando a Leo y otra, muy distinta, gestionar a Leo. Cada pausa de hidratación de los partidos era una tortura porque retrataba a dos mundos, aunque Setién no era el verdadero problema. Pero un devoto del cruyffismo que llegaba exultante a la casa del creador, la deja desconsolado. A los 61 años jamás pensó que lo llamarían. Ni tampoco que luego duraría ocho meses y tres de ellos los pasaría precisamente confinado en casa. Ahora, cuando vuelva a pasear junto a las vacas, Quique quizá le pregunte un día a Setién por qué no se comportó como el cruyffista que es.