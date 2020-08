Bartomeu también echa a Abidal

Josep Maria Bartomeu ha tomado la decisión de echar a Eric Abidal justo antes de iniciarse, según informó el Barça, "una amplia reestructuración del primer equipo". Una renovación que se debía hacer desde "el consenso entre el secretario técnico", que ya no es el ejecutivo francés, al que ni se nombraba, y Ronald Koeman, a quien todavía no se ha dado el carácter oficial de nuevo técnico azulgrana.



Cayó primero Setién, que solo ha resistido siete meses en el Camp Nou, y ha caído horas más tarde Abidal. Ni un día ha pasado entre las dos destituciones en un claro intento por parte de la directiva de Bartomeu de visualizar el cambio y tender, al mismo tiempo, una mano hacia Messi.





Planes, posible sucesor

Abidal estaba sentenciado desde el pasado mes de enero cuando se enfrentó a Leo Messi , quien le respondió con dureza a través de las redes sociales. Pero entonces Bartomeu no podía debilitar aún más al secretario técnico, el cuarto que despide en los últimos cinco años de mandato. Estaba condenado desde entonces y ahora, justo en el inicio del mercado de fichajes , altas y bajas, se ha hecho efectiva esa decisión.Empezó primerodespués de la pelea entre Messi y Luis Enrique, luego no le renovó la confianza a Robert Fernández, impulsor de los fichajes de Dembélé y Coutinho para suplir la marcha de Neymar , también le abrió la puerta a Pep Segura porque confiaba en Abidal. Confianza que el presidente le ha retirado en un momento clave porque se enfrenta a una necesaria y profunda remodelación de la plantilla.Entre Zubi y Robert hubo una efímera comisión técnica, que apenas duró seis meses, formada por Carles Rexach y Ariedo Braida, asesores deportivos del presidente Bartomeu, y los directivos Javier Bordas y Jordi Mestre."El Barça y Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes", ha informado el club en un comunicado donde"El club expresa públicament su agradecimiento a Eric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación, el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la famili azulgrana y le desea muchos éxitos en el futuro".Con Setién, todo fue, en cambio, mucho más escueto. "La junta directiva ha acordado que Setién deje de ser entrenador del primer equipo".ni tanta cercanía en ese frío comunicado.El club azulgrana no ha comunicado, sin embargo, el sucesor de Abidal, aunque toma fuerza la posibilidad de que asuma ese rol Ramon Planes, el ejecutivo que había fichado precisamente el francés, y que ha ganado influencia sobre el presidente Bartomeu. El Barça solo ha informado del adiós de Abidal.