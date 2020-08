Solo la desgracia frena a Evenepoel

Remco Evenepoel, el niño que se escapa de los hombres cuando le da la gana, salvó la vida milagrosamente el pasado sábado cuando perseguía el primer "monumento" de su carrera deportiva. El belga invicto, el chico que en su primer año como profesional ya ha ganado las cuatro vueltas por etapas en las que ha participado (San Juan en Argentina, Algarve, Burgos y Polonia), perseguía en Lombardía su primer triunfo grande hasta que descubrió ese horror que es el descenso del Sormano, un recorrido sinuoso en el que los ciclistas empiezan a acelerar camino de la meta de Como. Frenazos y acelerones por una carretera estrecha salpicada de puentes y barrancos, inundada de pequeñas trampas. Eevenepoel, ya instalado en el grupo de los mejores, salió muy abierto en una de esas curvas traicioneras y se encontró de golpe con el saliente de uno de los puentes. Su bicicleta impactó y el belga salió despedido de cabeza hacia el vacío. La historia tantas veces vivida en el ciclismo y por la que han pasado muchos de los grandes nombres de la historia, esos instantes en que la suerte lo decide todo. El sábado se vivieron minutos de enorme tensión mientras las asistencias buscaban a Evenepoel entre los árboles con la duda de si había caído cinco, diez o quince metros. Fueron los fotógrafos que se detuvieron los que comenzaron a tranquilizar a los aficionados gracias a la inmediatez que dan ahora las redes sociales: "Está consciente". Horas después su equipo, el Deceuninck-Quick Step, hacía público el parte médico. Fractura de la pelvis y un fuerte golpe en el pulmón. Su vida estaba felizmente a salvo, la temporada se había terminado para él. Los aficionados respiraron aliviados y al mismo tiempo gritaron su rabia por quedarse sin ver al gran descubrimiento del ciclismo en los últimos años en una de las grandes vueltas por etapas. Iba a estrenarse en el Giro de Italia de octubre. Allí iba a enfrentarse a una carrera de tres semanas en busca de experiencia aunque visto su rendimiento fueron muchos, Nibali el primero, quienes mostraron su convencimiento de que estaría peleando con los mejores en la general. Porque Evenepoel es la luz que más alumbra en el esperanzador presente del ciclismo mundial lleno de corredores jóvenes que se atreven con cualquier desafío, que atacan en terrenos diferentes, que suben, bajan y ruedas como los grandes. Van del Poel, Van Aert, Pogacar, Almeida, Roglic o la legión de colombianos que comanda el ganador del último Tour, Egan Bernal.

Evenepoel parecía por delante de todos ellos. Por su juventud (apenas 20 años recién cumplidos) y por su descaro y atrevimiento. Nada le asusta. Ataca en el llano como en Polonia, subiendo como en Burgos o sentencia con su capacidad para correr contra el cronómetro. Una fuerza de la naturaleza que iba para estrella del Anderlecht, club del que es aficionado desde niño. Era el mejor juvenil del equipo, miembro de la selección belga, hasta que un desengaño le llevó a apartarse del fútbol y a tomar prestada la bicicleta de su padre, un gran aficionado al ciclismo. Ese día hizo cien kilómetros a una media de 33 km/h, algo impensable en quien hasta ese momento únicamente pensaba en la bicicleta como un entretenimiento. Solo han pasado tres años desde ese momento. Lo demás ha sido tratar de pulir ese diamante que en Bélgica, tierra donde el ciclismo es sagrado, sueñan con haber encontrado al sucesor de Merckx, al que les debe dar otro Tour tras una espera de más de cuarenta años. Palabras mayores, un sacrilegio, una blasfemia para muchos, aunque si echamos un vistazo a la estadística y al palmarés no hay dudas de que Evenepoel es mejor que el "caníval" a su edad. El año de su estreno con los mayores el joven belga no descansó durante la pandemia. Alquiló una casa lejos del ruido en Las Ardenas y luego hizo una concentración de altitud. Su plan era volver como un avión cuando las bicicletas volviesen a la carretera y así fue. Ganó en Burgos y Polonia en las dos primeras semanas de competición y su plan para llegar al Giro en plenitud parecía cumplirse. Pero por el camino se encontró con el descenso de Sormano. Ahí se acabó la temporada y ahora le toca demostrar que esa caída no cambia su carácter ni su cuerpo. Merckx también se rompió la pelvis en sus primeros años como corredor y siempre confesó que nada fue igual para él, que los dolores de espalda le acompañaron para siempre. Evenepoel ayer envió un mensaje a sus aficionados para calmar su sed de noticias, para alejar sus temores.