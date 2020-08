Tirán responde con contundencia

Los remeros de Tirán-Pereira conquistaron la XVII Bandera Concello de Rianxo en aguas de la villa rianxeira, con Samertolaméu-Oversea soplándole en la oreja como viene sucediendo regata tras regata entre uno y otro. Ahora de nuevo empate en la clasificación general con 76 puntos, sumados con cuatro victorias y cuatro segundos, cada uno. Liderato para Tirán por haber ganado la última prueba.

Parece como si los dos favoritos de la Liga Gallega de Traineras, Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea se hayan propuesto dar golpes en la mesa alternativamente. Hoy por ti y mañana por mí. Porque el duelo se sigue manteniendo y con victorias casi alternativas de uno y otro. Si el sábado en O Con era Samertolaméu-Oversea el vencedor, ayer domingo fué Tirán-Pereira el que conquistó la victoria. Las dos tripulaciones alineadas en las calles centrales pudieron vigilarse mutuamente doblando la primera virada absolutamente iguales. A mitad de regata Tirán metió su proa en ventaja de 4 segundos, la misma diferencia que mantuvo en la tercera y definitiva ciaboga. La última recta con tambores de zafarrancho, ambas tripulaciones pusieron máquinas a fondo. Pero Tirán no se dejó sorprender ante los ataques de Samertolaméu y cruzó la línea de meta con clara diferencia de 6 segundos, que le dieron una victoria necesaria a estas alturas de temporada.

La clasificación general está de nuevo igualada con Tirán-Pereira como líder por imperativo legal, al ser el último vencedor y Samertolaméu-Oversea, segundo. En su misma tercera serie de los favoritos, Bueu-Teccarsa tuvo una actuación magnífica y desde mitad de recorrido se impuso clara y decididamente con ritmo demoledor a su directo adversario Vilaxoán, por la tercera posición en la serie y en la general, igualándose ahora con 58 puntos, ambos equipos.

Más atrás Cabo da Cruz que ganó la segunda serie con un crono que le elevó a la cuarta plaza de la prueba y ahora tiene 50 puntos, dejando a Mecos y Esteirana por la popa. Y en la primera, Rianxo recuperó poderío después de su chasco del sábado (décimo y último), y derrotó con rotundidad a Muros y Mera que le siguieron en la meta.

En la Liga B también el CR.Puebla volvió a mostrarse como el potente equipo de toda la temporada, que el sábado había sufrido un serio traspiés viéndose superado por Cesantes. Ayer la trainera pobrense no se permitió deslices y desde los primeros compases rompió la regata y se fue para dominar con proa de victoria de principio a fin, pese a los ataques de Cesantes que no quería verse superado, pero no podía ante el poder de Puebla que le devolvió los 10 segundos en la meta que Cesantes le endilgó el sábado. Salgado-Perillo, tercero en discordia fue de más a menos y tercero en la serie con un crono que le llevó a la cuarta posición superado por Narón, magnífico vencedor en la segunda manga en que dominó con claridad a Chapela que fue quinto en la general de la regata. Puebla se mantiene en solitario como líder de la liga B, con 35 puntos, seguido de Cesantes con 27, Salgado-Perillo, 23, Narón 14 y Chapela 11.

Y en la liga Femenina las atletas de Cabo da Cruz demostraron su fortaleza y deseo de volver a la cumbre como equipo serio y candidato a la victoria este año, para la que son grandes favoritas. Ayer conquistaron la I Bandera Cortizo con solvencia y claridad. No dieron tregua a sus adversarias Salgado-Perillo y Tirán-Pereira que competían con ellas en la primera serie y cruzaron la línea de meta con gran diferencia sobre las de Oleiros y de O Con, segundas y terceras respectivamente. En la otra serie victoria contundente de Chapela que derrotó claramente a Rianxo.