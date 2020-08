Un auténtico milagro en la "complicada" curva tres

| Valentino Rossi acusó al francés Johann Zarco por "frenar voluntariamente" delante de Franco Morbidelli y causar el peligroso accidente que obligó a mostrar la bandera roja al comienzo de la jornada. Por su parte, Viñales, protagonista involuntario en dicho accidente, dijo estar contento ya que "no ha sucedido nada grave y tanto Valentino como yo estamos bien y eso es lo más importante. "En la curva tres no ha pasado nada en los otros años porque Dios no ha querido pero es una curva muy complicada", dijo Viñales, por encima de quien voló la moto de Zarco.