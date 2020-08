El juez instructor propone el descenso del Fuenlabrada

El instructor del expediente de la Real Federación Española de Fútbol por el partido Deportivo-Fuenlabrada ha propuesto el descenso administrativo del conjunto madrileño y una multa de 15.001 euros, decisión que elevará al Comité de Competición, según ha sabido EFE.

Ricardo Esteban Díaz Sánchez, que pudo concluir el expediente una vez que el Comité de Competición desestimó dos solicitudes del Fuenlabrada para que fuera recusado, entiende que su propuesta cumple el "principio de proporcionalidad", adecuándose a la gravedad de los hechos infractores". El club expedientado y el resto de interesados disponen de un plazo de diez días hábiles para formular las acusaciones que consideren oportunas.

En las 45 páginas del expediente al que ha tenido acceso EFE, sostiene que la actuación del Fuenlabrada "se apartó" de lo que debía haber sido una "actuación respetuosa y leal con las normas, con la competición, con el fair play, con el resto de los contendientes, los árbitros, los jugadores y el titular de la competición".

"Lejos de ello, se trató de una actuación insolidaria, que miró exclusivamente por el propio interés del club, en detrimento del resto de actores de la competición, y que resulta aun si cabe más reprochable al tratarse del último partido del campeonato y no haber reparado en la posible afectación a la salud de los participantes en la competición", justifica.

El instructor explica que el Fuenlabrada era conocedor de cuatro positivos por Covid-19 el domingo 19 de julio, víspera de que viajara a Galicia para afrontar el partido con el Deportivo y en esa fecha no consta que la Federación o el Consejo Superior de Deportes (CSD) recibieran información al respecto. "El hecho de no comunicar esta información al CSD y a la RFEF pudiera haber quedado en una mera anécdota si no fuera porque, al final, donde había cuatro casos se convirtieron en veintiocho, se tuvo que suspender la celebración del partido siendo la última jornada y se produjo una desvirtuación (nunca vista en la historia del fútbol español) de la competición", sostiene.