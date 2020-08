Sin dinero para renovar una plantilla envejecida

Haber encajado la peor derrota en Europa de toda la historia (era un 0-4, varias veces) y la peor derrota del club desde 1946 (0-8 contra el Sevilla) da cuenta de la magnitud de la tragedia que se produjo en Lisboa. El declive que apuntaba el equipo era evidente; la degeneración ha llegado a cotas absolutas tan indiscutibles como el resultado. El 2-8 ante el Bayern desangra a los culés al tiempo que tizna con el negro deshonor un fin de ciclo.

El marcador urge a la toma de decisiones inmediatas a la vez que contundentes. El panorama es desolador. Por el estado decrépito del vestuario y por la situación. El momento requiere una gran inversión y el Barça está en una situación ruinosa. No por las deudas, sino por la falta de dinero. Todos los millones que tenía (los 222 que dejó Neymar en caja, 180 reales) y los que no tenía los ha invertido en tres jugadores que no han triunfado: Ousmane Dembéle por las lesiones, Phillipe Coutinho por su inconsistencia anímica que le llevó a ser cedido y Antoine Griezmann por su inadaptación.

Hipotecado por el coste en fichas y amortizaciones, el Barça se topa la con la crisis del coronavirus que ha cerrado el grifo de los ingresos. Los cinco futbolistas que incorporará (Miralem Pjanic, otro treintañero, más los veinteañeros Francisco Trincao, Pedri, Matheus Fernandes y Gustavo Maia) no serán suficientes para elevar el nivel.

Otros nombres pedirá el entrenador que sustituya a Quique Setién. Pese a que Josep Maria Bartomeu aseguró que seguiría un año más (su contrato hasta el 2021), el resultado le niega la continuidad. Setién será el primero, pero no el único en llevarse el candado de la taquilla para que la ocupe otro. El nombre del nuevo entrenador será una de esas decisiones. El elegido sabe que tiene fecha de caducidad: el 30 de junio del 2021. El presidente que gane las elecciones, cuando sean convocadas, no querrá al último aliado de Bartomeu.

Luego está el espinoso caso de Lionel Messi. El 10 acaba contrato en el 2021, y su permanencia es una decisión crucial por la importancia que tiene en el campo y el impacto de su ficha. Por las imágenes que se pueden tomar del equipo, Messi solo se acompaña de Suárez, siempre, y Alba, Vidal y Piqué. Nadie más.