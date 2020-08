Evenepoel dice adiós a la temporada tras una tremenda caída por un puente en Italia

El joven belga Remco Evenepoel (Deceunick-Quick Step), de 20 años, fue rescatado y llevado al hospital a bordo de una ambulancia tras caer este sábado al vacío desde un puente mientras participaba en la 114 edición de Il Lombardía.



A falta de menos de 50 kilómetros para el final, Evenepoel, que estaba peleando al frente de la carrera, perdió el control de su bicicleta, impactó con la pared del puente y desapareció en el vacío.



El joven corredor, campeón de Europa contrarreloj y ganador este año en San Juan, Algarve, Burgos y Polonia, impactó con una pierna en la pared del puente, ubicado tras una curva, y cayó en un barranco de cerca de siete metros. Afortunadamente, el impacto se produjo en la parte inicial del puente, que en la zona central es alto decenas de metros.



Evenepoel no perdió el conocimiento, según informó la televisión italiana Rai, y se le vio hablar con los médicos mientras estos le atendían en el barranco.



We have a fresh update on @EvenepoelRemco - who suffered multiple injuries following his #ILombardia crash - so please join us in wishing him a fast recovery: https://t.co/5Le18VRy9U

Photo: @GettySport pic.twitter.com/412I92pEPh