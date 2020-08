El Barcelona sufre una humillación histórica

Un día para el recuerdo. El Barcelona sufrió una histórica humillación, destrozado por el Bayern, que le endosó la mayor goleada desde que comenzó a competir en Europa a mediados del siglo pasado. Hay que remontarse a un partido copero de hace setenta años para encontrar una avería semejante en los libros de historia del equipo catalán. Un varapalo de consecuencias incalculables y que provocará -o al menos debería-un terremoto en el entorno culé que por primera vez desde el tiempo de Rijkaard cierra una temporada sin títulos. Esta tragedia, que se suma a las vividas en Roma hace dos años o en Liverpool en 2019, amenaza con llevarse todo por delante. A Bartomeu, incapaz de poner orden en el galimatías económico, social y deportivo del club; a Setién, superado por la misión que aceptó en enero tras el despido de Valverde; e incluso a esa plantilla acomodada, envejecida, pero muy bien pagada que se cansó de ganar y, sobre todo, de sufrir en busca de la gloria. Todo aquello murió. El epitafio de ese Barcelona quedó escrito en el silencioso Estadio Da Luz de Lisboa. Ya nada volverá a ser igual en la historia de este club y en la vida de sus protagonistas.

El Barça, bochornoso, mostró la misma cara que en la recta final de la Liga, incapaz de sacar su supuesto talento, transparente en defensa, vulnerable en cualquier sector del campo, carente de la mínima autoestima para competir, para revolverse ante un rival enorme. En el torneo doméstico le puede valer la mayoría de días para sacar los compromisos adelante, pero las cosas cambian cuando uno se cruza con un gigante europeo. Su actuación resultó ridícula ante esa avalancha de juego que es el Bayern y que incluso pudo hacer más goles. Una locura ante la que el grupo de Quique Setién, agarrado a las "vacas sagradas" del vestuario, no pudo abrir la boca. Un destripamiento de toda regla que pone de manifiesto el ocaso de un proyecto que fue maravilloso pero que ahora mismo se arrastra y no es capaz de competir en escenarios de primer nivel como es la Liga de Campeones. No hubo vergüenza, ni decencia, ni honra en la derrota. El Barcelona salió al campo derrotado y a los veinte minutos su única obsesión es que la herida no fuese demasiado grande. Mentalidad pequeña, raquítica, para la historia de este club.

La historia del partido se cuenta fácil. Dos equipos, dos mundos diferentes. El Barcelona encajó el primer gol en el minuto tres e igualó poco después en una llegada de Alba que Alaba, en su intento de despeje, incrustó en el fondo de la red. A partir de ahí llegó un atropello, un aplastamiento del Bayern que empezó ensañándose con Semedo pero que terminó sacando los colores de todo el equipo. Nadie dio señales de vida en el campo ni en el banquillo donde Setién fue incapaz de sorprender o de buscar alguna solución diferente. Dejó a los niños en el banquillo y a ese Griezmann que costó 120 millones hace bien poco y se fue a la guerra con el equipo de veteranos del club. Ante el vigor, la velocidad y las oleadas del Bayern la masacre anunciada por los alemanes en la víspera se hizo realidad. Cada ataque era una ocasión. Perisic, Gnabry y Müller -ejemplo de futbolista rejuvenecido en los últimos meses- anotaron antes del descanso para darle a la noche un sentido de irrealidad. No es habitual que entre gigantes del fútbol europeo se produzcan estas humillaciones. Pero el daño no quedaría ahí. El Barcelona, que encontró el segundo gol en la única señal de vida que dio Suárez, se pasó el segundo tiempo rezando para que el hambre del Bayern se detuviese en algún momento. Otro insulto a su historia. Pero los de Múnich no levantaron el pie. Están ante un momento histórico y no se guardaron nada. Una obra coral de la que participaron todos sus futbolistas frente a un grupo de zombies -incluido Messi- que hace tiempo que dijeron todo lo que debían en el mundo del fútbol. Coutinho, exazulgrana, anotó los dos últimos goles para darle al partido el punto sarcástico para hacer más grande la humillación.