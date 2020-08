Umtiti da positivo en el Barça y Betis y Villarreal confirman más casos de coronavirus

El defensa del FC Barcelona Samuel Umtiti ha dado positivo por coronavirus y se encuentra "aislado en su domicilio", después de no viajar con el equipo para disputar los cuartos de final a partido único de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich de este viernes (21.00 horas).

"Tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por COVID-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

El club catalán aseguró que ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes sobre el caso. "Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes", añadió.

El central francés Samuel Umtiti no viajó a Lisboa y se quedó en Barcelona siguiendo su recuperación de una lesión de rodilla. Fue el único jugador que no se desplazó con la expedición junto al centrocampista brasileño Arthur Melo, que se declaró en rebeldía tras no entrenar con el equipo.



Casos en Betis y Villarreal



El Real Betis Balompié y el Villarreal CF han comunicado este viernes que han detectado nuevos casos positivos por coronavirus, un total de tres entre ambas entidades, y que todos son "asintomáticos" y se encuentran ya aislados.

En el caso de la entidad bética, se trata de dos nuevos casos, que se unen al de Loren Morón, y que se han detectado en la expedición que se ha desplazado a Marbella (Málaga) para realizar la primera fase de la pretemporada, ambos "asintomáticos".

"Los test se realizaron este jueves cuando únicamente se habían realizado entrenamientos individuales y con las pertinentes medidas de prevención establecidas en los protocolos de LaLiga y de las autoridades sanitarias", informó el club verdiblanco.

Además, la entidad aseguró que los afectados se encuentran "asintomáticos y con buen estado de salud". "Una vez conocidos hoy los resultados, el club ha extremado las medidas de aislamiento de todos los miembros de la expedición y en las próximas horas se realizarán nuevas pruebas PCR", añadió.

Los nuevos positivos detectados se unen al del delantero Loren Morón, que confirmó el pasado martes que estaba contagiado. Además, el pasado 10 de mayo, el portero bético Joel Robles revelaba que había dado positivo, mientras que Juanmi Jiménez y Alfonso Pedraza anunciaban que tenían anticuerpos.

Este mismo viernes, el Villarreal también confirmó otro contagiado. "Tras las pruebas PCR y serológicas realizadas el lunes con motivo del inicio de la pretemporada a jugadores, técnicos y personal del entorno directo del primer equipo, y la reconfirmación de las mismas a finales de esta semana, los servicios médicos del Villarreal CF confirman un caso positivo de COVID-19", señaló.

El caso es "asintomático" y se encuentra "aislado desde el primer día en su domicilio" cumpliendo el protocolo sanitario. "El Villarreal CF continuará cumpliendo a rajatabla el protocolo sanitario de LaLiga, así como todas las indicaciones de las autoridades sanitarias y deportivas pertinentes", continuó la entidad castellonense.

En los últimos cuatro días, 19 clubs, doce de LaLiga Santander (Levante, Eibar, Celta, Valladolid, Athletic, Osasuna, FC Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Granada CF, Villarreal CF y SD Huesca) y siete de LaLiga SmartBank (Rayo Vallecano, RCD Espanyol, RCD Mallorca, CD Tenerife, Málaga CF, UD Las Palmas y UD Logroñés) han anunciado casos positivos. Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, CF Fuenlabrada, UD Almería y Real Zaragoza también han comunicado positivos.