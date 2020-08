El nuevo hogar de Joana Montouto

Joana Montouto (Vigo, 1990) será la jugadora más decisiva de la U.D. Mos 2020-21, un recién ascendido a 1ª Nacional en el que coincidirá con varias futbolistas con quienes compartió vestuario este pasado año en el Sárdoma CF (Sara Alonso, Sandra Gómez, "Xavi" Lago, María Calvar e Irene Fernández). También se encontrará en As Baloutas con Víctor González, su entrenador esta última temporada en As Relfas, factor importante en su decisión. "Cambié porque mi entrenador también cambiaba y el del Mos me pareció un buen proyecto; en el Sárdoma estaba bien, pero mi corazón sentía que quería volver a cambiar. Me costó mucho pero al final me guie más por el corazón", explica la jugadora, que por segundo verano consecutivo ha rechazado una oferta del Viajes Interrías de Portonovo.

Montouto aportó 10 tantos al Sárdoma CF en la inacabada campaña pasada. Fue la "pichichi" de los dos equipos vigueses, Sárdoma y Valladares, seguida de Irene Fernández (7), su compañera arriba. Así, el Mos se asegura mucho gol con experiencia nacional, al que añadir a sus artilleras del ascenso: Antía Salgueiro (16), Lucía Bouzón (12) y Erik Dacosta (10).

La viguesa, este verano trabajando en el Marítimo de Panxón (es técnica superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva), deshoja ya la margarita de la retirada aunque le cuesta abandonar su carrera deportiva. "Sinceramente llevo tres años queriendo dejar el fútbol y no soy capaz: año que pasa, año que sigo. Cada vez me cuesta un poco más entrenar -soy sincera-, porque salgo tarde de trabajar. Ahora mismo prefiero vivir un poco más, me apetece estar con mi familia, tengo sobrinos, ahijado? No noto el fútbol como antes, ahora es más de pasarlo bien. Que luego también es cierto que entreno y compito, pero busco otras cosas que antes no hacía", reconoce.

No obstante, su capacidad competitiva cuando salte al terreno de juego será la misma de siempre, aunque el comienzo de la pretemporada sea todavía muy incierto.