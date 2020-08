El Athletic Club confirma seis casos positivos de Covid-19

El Athletic-Club confirmó este miércoles que ha detectado un total de seis casos positivos por coronavirus tras las pruebas PCR y serológica que realizó el martes antes de iniciar los entrenamientos de pretemporada.



"Entre los resultados de estas pruebas hay seis positivos, que ya se encuentran aislados en sus respectivos domicilios y serán sometidos a un nuevo test PCR la próxima semana. Los casos han sido comunicados a las autoridades sanitarias competentes", indicó el Athletic.



Iñaki Williams y Oihan Sancet han confirmado a través de las redes sociales que son de los seis positivos del Athletic. "Hoy me han confirmado que he dado positivo en los test PCR. Soy asintomático y, por suerte, me encuentro bien. Es momento de estar en casa, aislado, hasta superar el virus. Muchas ganas de que llegue ese momento y unirme a la pretemporada del equipo", dice Iñaki Williams a través de Twitter.



"Me han comunicado que me tengo que confinar varios días. Estoy en casa, me encuentro bien y sin síntomas, por lo que realizaré trabajo individual para coger el ritmo de cara a una temporada ilusionante. Aupa Athletic!", comenta, por su parte, Sancet en Instagram.Posteriormente,admitieron ser los otros cuatro jugadores que han dado positivo en las pruebas del coronavirus.El conjunto vizcaíno apuntó que, "siguiendo las pautas marcadas por LaLiga ",, el primero previsto para la tarde del jueves. "Además, tal y como marca el protocolo, se realizará una nueva prueba PCR a todos los negativos este próximo viernes", añadió.El anuncio del Athletic Club se produce después de que nueve clubs, cuatro de LaLiga Santander ( Valencia CF Real Betis Balompié, Deportivo Alavés Granada CF) y cinco de LaLiga SmartBank (RCD Espanyol, SD Huesca , RCD Mallorca, CD Tenerife y la UD Las Palmas ), acumularan un total de 13 casos.Este miércoles también anunció uno el FC Barcelona en los nueve jugadores que estaban citados para iniciar la pretemporada y que no han tenido "contacto" con los de la primera plantilla que viajarán este jueves a Lisboa para la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones. Real Madrid , Sevilla, Atlético de Madrid , CF Fuenlabrada, UD Almería y Real Zaragoza también han comunicado positivos.