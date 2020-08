El Guardés no descarta renunciar a Liga Iberdrola y Copa

La paciencia del Atlético Guardés está cerca del límite. El club del Baixo Miño anunció este sábado en un contundente comunicado que valorará su participación en la Liga Guerreras Iberdrola 2020-21 y en la Copa de la Reina -prevista para la primera semana del mes de septiembre- en el caso de que no se pueda garantizar una preparación "en igualdad de condiciones" para todos los equipos a causa de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y que está generando desigualdades entre los clubes en función de la comunidad en la que se encuentren.





COMUNICADO ?? |



En el caso de que las soluciones no lleguen pronto y no se pueda garantizar una preparación en igualdad de condiciones para todos, el club se verá en la obligación de valorar su participación en Copa y Liga.



Toda la información ?? https://t.co/AVvY5g6SHn?? pic.twitter.com/zWRUBC6ss3 — Club Bm. Atl. Guardés (@Atlguardes_ofic) August 8, 2020

La entidad gallega muestra, a través de un comunicado de prensa, su "profunda preocupación" por la actual situación sanitaria en Galicia, la cual ha obligado al equipo dirigido por José Ignacio Prades a tener que disputar sus partidos amistosos fuera de la comunidad y que se limite el trabajo en los entrenamientos ya queparticipantes en nuestra competición", denuncia el Atlético Guardés, que lamenta la "falta de entendimiento" entre Federación Galega de Balonmán, Secretaría Xeral para el Deporte de la Xunta, Federación Española de Balonmano y Consejo Superior de Deportes porqueLa situación es muy llamativa porque, sin ir más lejos, el Aula Cultural, su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina, va a jugar este fin de semana partido de preparación porque su comunidad le permite hacerlo (pese a que la Comunidad de Castilla León tiene datos sanitarios bastante peores que los de Galicia ).El conjunto presidido por Jesús López concluye su comunicado con un aviso claro: "En el caso de que las soluciones no lleguen pronto y no se pueda garantizar una preparación en igualdad de condiciones para todos, el club se verá en la obligación de valorar su participación o no en la Copa de SM la Reina y Liga Guerreras Iberdrola 20-21".De todos modos,para afrontar una crisis sanitaria como la actual y así confiesan que han hecho desde que el club recuperó la actividad a finales del mes de julio.