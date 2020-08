María Pérez se toma un respiro

La viguesa María Pérez hará un pequeño paréntesis en su dilatada trayectoria deportiva. Este año la arquitectura ocupará un primer plano en su vida y, aunque todavía no ha decidido colgar las botas de manera definitiva, se tomará un tiempo lejos de las canchas una vez finalizada su etapa en el C.F. Pelletterie de Florencia. Tras encontrar "un buen trabajo" en Vicenza, se pone manos a la obra pese a que la pasión por el balón "es imposible que desaparezca".

María Pérez Pereira (Vigo, 1988) se toma un respiro. Tras concluir su etapa en el C.F. Pelletterie de la Serie A italiana, ahora centrará la mayor parte de sus esfuerzos y de su tiempo en la arquitectura, profesión que hasta ahora ha tratado de compaginar con su carrera deportiva. Ahora cree que ha llegado el momento de apostar fuerte por su faceta laboral, aunque eso no significa un adiós definitivo a las canchas.

La suya ha sido una carrera extensa y plagada de éxitos. Tras iniciarse en el Bembrive, siendo una niña, llegó a la División de Plata con el Viajes Amarelle y, de ahí, la mudanza a Italia, donde ha militado en cinco equipos diferentes: L'Aquedotto, Lupe, Thienese, Breganze y Pelletterie. Fue en su etapa en el Breganze donde sufrió su primera lesión grave: una rotura completa del ligamento cruzado anterior que le hizo perderse la temporada. Luego se mudó a Florencia, para jugar en el que, hasta ahora, ha sido su último destino deportivo.

Fue en Florencia también donde vivió toda la situación provocada por la pandemia de coronavirus, la suspensión de la liga, la preocupación por la evolución del virus tanto en el país transalpino como en el español. Aprovechó el confinamiento para convertirse en cocinera, artista, filósofa y hasta para terminar un libro que había dejado a la mitad, tal y como ha compartido en sus redes sociales. Y aprovechó también para forjar los cimientos de lo que será su futuro inmediato. La arquitectura pasará a un primer plano tras un escenario compartido con el fútbol sala.

El pasado mes de junio, el Pelletterie hacía oficial la desvinculación de la jugadora de la entidad, en un mensaje en el que agradecían su "profesionalidad, compromiso y abnegación, siempre al más alto nivel por nuestros colores". Además, expresaban "los deseos habituales para su futuro", indicándole que "siempre tendrá un lugar importante en nuestros corazones".

Ahora, empieza una nueva realidad para ella, en la que el deporte quedará por ahora "en segundo lugar". "A diferencia de España, que al menos la Primera División la han hecho profesional, aquí ningún deporte femenino es profesional, por lo que te ofrece pocas garantías en un momento delicado como este", apunta la jugadora.

Pese a la situación de crisis provocada por la pandemia en todo el planeta, ella puede considerarse afortunada, porque ha encontrado "un buen trabajo en Vicenza (en la región de Véneto) como arquitecta", su otra gran pasión.

"Creo que es el momento de ponerlo como prioridad. Hay un equipo de la zona que querría que jugase con ellos, pero no quiero comprometerme hasta ver si de verdad es factible (aquí hay estado de alarma hasta el 31 diciembre). Va a ser una temporada rara, ya desaparecieron bastantes equipos y otros se han inscrito en una categoría inferior para ahorrar. No da mucha seguridad la verdad", se lamenta.

Aún así, es pronto para hablar de retirada. "Todavía no tengo claro que colgaré las botas, pero me voy a tomar estos meses para ver cómo evoluciona todo", explica. "No descarto empezar la pretemporada pero tengo claro que esta vez pondré la arquitectura por delante del deporte a nivel laboral". Lo que sí tiene claro es que "la pasión es imposible que desaparezca".