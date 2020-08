El partido de nunca acabar

El Deportivo, el Fuenlabrada y LaLiga han llegado a un acuerdo para aplazar al viernes el partido suspendido el 20 de julio y que fue reprogramado en principio para hoy. Competición accedió a última hora de ayer a la petición de las tres partes.

El choque se suspendió el mes pasado por los casos de COVID-19 del conjunto madrileño, el Comité de Competición desestimó el viernes que se disputara el domingo, como habían pedido LaLiga y el Fuenlabrada, pero este lunes lo programó para el miércoles.

El Deportivo solicitó aplazarlo hasta el viernes después de que Competición resolviera jugarlo, pero posteriormente logró reunir a los jugadores suficientes para disputarlo, ya que se encontraban de descanso desde el 21 de julio, y aceptó que se celebrara.

"La sorpresa ahora es que LaLiga tiene prisa por aplazar el partido, pero como lo habíamos pedido, mantenemos el acuerdo de que se dispute el viernes, aunque depende del Comité de Competición", aseguró Vidal.

El presidente blanquiazul consideró que LaLiga estaba probando al Deportivo para ver si no podía reunir el mínimo de siete jugadores con ficha del primer equipo para jugar el choque.

La Federación Española confirmó la recepción de la solicitud de los clubes y LaLiga, en la que estos aseguran que la "mejor manera posible de facilitar la finalización de la competición regular y la disputa de los playoff de ascenso" es el aplazamiento del choque al viernes.

El club coruñés ya ha trasladado este mismo martes a sus aficionados, a través del presidente, Fernando Vidal, un mensaje para mantener la "tranquilidad y la calma" y no caer en errores por los que puedan buscarle las "cosquillas" a la entidad blanquiazul. Advertían por encima de todo de la necesidad de que no se produzcan manifestaciones ni aglomeraciones que impidan el normal desarrollo del partido.

No imaginaban cómo iba a terminar la tarde. Porque el Fuenlabrada anunció que ha dado traslado a la Fiscalía de un audio del futbolista y capitán del Deportivo de La Coruña Álex Bergantiños por considerar que puede significar "un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas" por recibir presuntamente indicaciones para "determinar" el resultado del partido que debe medir a ambos.

En un audio al que tuvo acceso la Cadena COPE, el centrocampista gallego se dirige a sus compañeros sobre la idoneidad o no de presentarse al partido de este miércoles -que podría disputarse el viernes tras la petición de aplazamiento de los dos clubes y de LaLiga a la RFEF-, por las posibles consecuencias que pueda tener para la resolución del 'caso Fuenlabrada'.

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no se cómo puede hacerse eso", señala Bergantiños. "Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que me pide el club", advierte.