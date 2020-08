El Rallye Rías Baixas se cancela

"Debido a la actual situación de incertidumbre e inseguridad, ocasionados por los importantes rebrotes de Covid-19, la Escudería Rías Baixas en común acuerdo con el Concello de Vigo y el grupo Recalvi, nuestro principal patrocinador, hemos decidido anular la 54 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas, que estaba prevista para los próximos 4 y 5 de septiembre". Son las palabras con las que la Escudería Rías Baixas acaba de anunciar en un comunicado que candela la prueba, puntuable para el Campeonato Gallego de Asfalto.





Suspendido el 54 Rallye Recalvi Rías Baixas en 2020 #rallyeriasbaixas https://t.co/Q0ux3Td5hK — Rallye Rías Baixas (@RallyeVigo) August 4, 2020

"Muy a nuestro pesar, hemos tomado esta difícil decisión aconsejados por las autoridades sanitarias priorizando, como no podía ser de otra forma, la salud del público que sigue nuestro rallye así como de participantes, equipos y de todas las personas que trabajan en la organización de la prueba", indican. "Hemos sido defensores de llevar adelante nuestro rallye con la firme esperanza que, una vez aplazado de su fecha inicial (29 y 30 de mayo) y ya en la "nueva normalidad", la seguridad para la salud de todos no planteara problemas, pero tristemente no es esa la realidad que vivimos actualmente", prosiguen en su nota, en la que añaden que sienten "los perjuicios que esto pueda ocasionar al que se preveía como el mejor año del Campeonato Gallego de Rallyes de Asfalto, así como a todos los equipos participantes que pusieron sus esfuerzos e ilusiones para poder estar con nosotros en esta 'atípica' edición; igualmente a los patrocinadores, al público en general y a todos los voluntarios que forman el gran equipo humano de nuestra escudería". A su vez quieren "agredecerles su confianza y comprensión", haciéndola también extensible "a todas las instituciones y concellos que siempre han estado y están con nosotros"."Si seguimos los consejos sanitarios seguro que podremos celebrar la 54ª edición del Rallye Recalvi Rías Baixas, por todo lo alto, en 2021", anhelan.