Mayra se centra en el fútbol sala

El fútbol sala femenino vigués se mueve. Por efecto llamada (éxitos de otros clubes gallegos en la máxima categoría), por resultados de la cantera (el Vigo FS colocó tres equipos campeones autonómicos en la temporada 18/19) o por los de un club tan consolidado como el Bembrive FS (ascenso a Segunda División, la categoría de plata), camino de su vigésimo aniversario. Pero se mueve.

Así lo ha entendido Mayra Martínez, las cuatro últimas temporadas en el Sárdoma CF; llevada a As Relfas por Marcos Canle, había dado un excelente rendimiento. Desde 2018 la carrilera argentina (Buenos Aires, 1994) compagina el fútbol once con el fútbol sala. "Conocía al entrenador, mi cuñada jugaba al fútbol sala y?". Sí, la enganchó este deporte que se juega en 40x20 y se enroló en el equipo de fútbol sala que el Balaídos CF tenía en competición provincial. De hecho, tanto la convenció esta modalidad a cinco que el verano pasado disputó en As Travesas la Vigo Cup de fútbol sala con el Balaídos, aunque el Sárdoma CF se presentó (y ganó) al torneo.

Ahora, el club sardomista es etapa cerrada para Mayra. "Trabajo, el fútbol no me tira tanto, está en un segundo plano, y en el fútbol sala me divierto un montón", recuerda. Casi inviable que compagine un año sus obligaciones profesionales con ambos deportes. Aunque Víctor González, ex técnico sardomista, la quiere convencer para seguir en Primera Nacional con la UD Mos. Del técnico vigués se lleva el mejor recuerdo. "Cada uno de los entrenadores que he tenido en el fútbol me aportó lo suyo y he aprendido cosas diferentes. Víctor apostó por mí y conecté bastante bien".

Mayra, una zurda que se ganó la banda izquierda de As Relfas con trabajo, fútbol, compromiso y calidad, se había convertido en la máxima goleadora del Balaídos CF en el campeonato provincial. Firmaba 23 goles en catorce jornadas cuando se canceló la temporada por la pandemia. El ED Vigo 2015 acabó campeón y asciende a Preferente, que es la Liga Gallega.

Ahora, ella y el resto de sus compañeras, que competían en 1ª Galicia con el Balaídos -iban segundas cuando la pandemia-, afrontan una nueva etapa pues se han ido al Balona Linense FS. "Se concretó hace algunas semanas; nos fuimos en bloque", explica Mayra, que asegura que "nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible". Además, confiesa que el ascenso del Bembrive FS a la categoría de plata demuestra que en Vigo "hay bastante nivel; el Bembrive es el equipo que más me gusta y también el más competitivo", manifiesta.

Al tiempo, Daniel Costas, presidente del Balaídos CF, ha acordado la entrada en su estructura de los equipos femeninos del Vigo FS. Con Mayra a la cabeza también se van Melissa Oya (12 goles) y María del Mar Fernández (9), además de Andrea Chaga, Jennifer Pérez, Laura Pastoriza, Antía Touriño, Naiara Carrasco,... Todo el grupo subcampeón.

El Balona Linense, que jugará en competición Provincial y Local, nació en junio de 2003, ha disputado tanto categoría recreativa (Vigo en Xogo) como federada y su nombre honra a la Balompédica Linense, pues el fundador de la entidad viguesa, Andrés Almida, es natural de La Línea de la Concepción aunque llegó a Galicia a fines de los 90.

Así, Mayra dejará la equipación blanquiazul sardomista por la albinegra de la Balona (el sobrenombre de la Balompédica Linense, que viste con esos colores). No ha sido la única embelesada por el fútbol sala. El año pasado se disolvió el Ponte Caldelas femenino (2ª Autonómica, fútbol) y la centrocampista viguesa Laura Llópiz, que compagina la vela (es campeona del mundo femenina de Vaurien) con el fútbol, se tuvo que pasar al fútbol sala con el histórico Leis Pontevedra en Liga Local. "Esta próxima temporada también jugaré al fútbol sala; la verdad es que me gusta mucho".