Balaídos decide un billete para Segunda B

Balaídos acoge esta tarde (19:30 horas) la final por el ascenso a Segunda División B. Compostela y Ourense B pelearán por la plaza que, tras la decisión de la Federación Española de Fútbol, corresponde al grupo gallego de Tercera División. Tras deshacerse de Barco y Arosa respectivamente en las semifinales disputadas el pasado fin de semana los dos equipos (que marchaban en las dos primeras posiciones cuando el fútbol se detuvo en el mes de marzo) se jugarán un sitio en la categoría de bronce del fútbol español.

El Compostela cuenta con una pequeña ventaja y es que la Federación Española decidió que en esta clase de partidos por el ascenso a Segunda División B no hubiese prórroga ni penaltis y que fuese el mejor clasificado en la liga regular el que subieses de categoría en caso de que el partido acabase empatado y ese sería el conjunto santiagués. Un as en la manga que los de Yago Iglesias tratarán de jugar.

En caso de que el Ourense consiga el ascenso esta tarde, al Compostela aún le quedará alguna otra opción porque la Federación Española no cubre con estas promociones todas las plazas que habrá en la nueva Segunda B y ha aclarado que los campeones de Tercera que no suban tendrán una segunda oportunidad. Lo que no se sabe es cómo se sustanciará esa situación.

Pero esa es otra historia. La principal tiene como escenario Balaídos y como protagonistas a santiagueses y ourensanos, que llegantras ofrecer buenas sensaciones en los partidos jugados la semana pasada y en los que no parecieron acusar en exceso el parón de cuatro meses sin jugar un partido oficial. Los de Yago Iglesias dejaron en el camino al Barco (3-1), mientras que los de Fran Justo eliminaron al Arosa (2-1).

Tanto el Compostela como el Ourense desembarcan en el Abanca Balaídos con toda la artillería. Los dos entrenadores podrán contar con todos sus efectivos para poner el broche de oro a la temporada con la consecución del ascenso. Para los santiagueses sería el premio que buscaban en el arranque de la temporada ya que sus rivales no tardaron en colgarles el cartel de principal favorito. En el caso del Ourense CF, un equipo de existencia más reciente, sería un premio con el que seguramente no contaban como prioridad y que les permitiría jugar por primera vez en la categoría de bronce del fútbol español.

Al igual que sucedió con las semifinales, la gran final en Balaídos se disputará a puerta cerrada. La Real Federación Galega de Fútbol, que estaba abierta a todas las posibilidades, adoptó esta decisión con el único y principal objetivo de preservar las máximas garantías sanitarias y de seguridad de todas las personas participantes, y con la finalidad de cumplir con las medidas de las autoridades sanitarias para la eventual celebración de competiciones en vigilancia sanitaria por el Covid-19, como por el protocolo diseñado por la RFEF para esta fase de ascenso exprés. El partido será ofrecido en directo por la TVG2.