El Deportivo establece alianzas en su busca de una liga de 24 equipos

El Deportivo continúa con su batalla en varios frentes para defender hasta el final sus derechos, que considera pisoteados el pasado lunes con la decisión de suspender solo el partido de Riazor y mantener el resto de la jornada a raíz de los casos positivos por coronavirus detectados en el Fuenlabrada; a su juicio, una evidente adulteración de la competición que afectó gravemente a otros tres clubes: el Numancia, arrastrado también a Segunda B; más el Elche y el Rayo Vallecano, ambos en la pelea por la plaza de play off que queda pendiente de asignar. El club coruñés reclamó ante el Comité de Competición la repetición íntegra de todos los encuentros de la última jornada, conforme a lo establecido en la circular 93 de la Real Federación Española de Fútbol sobre la uniformidad de horarios. Si no le dan la razón, recurrirá ante Apelación y, si fuese necesario, también ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), muy probablemente solicitando que adopte medidas cautelares para que se paralicen los ascensos y los descensos mientras no haya una resolución definitiva.

El Deportivo también incluye en su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por la posible alineación indebida del Extremadura en Riazor la petición de medidas cautelares para la paralización de la competición, tanto para los ascensos como para los descensos, mientras no se resuelva el caso. Son seis los puntos que están en el limbo para el equipo coruñés, los tres del encuentro perdido ante el Extremadura en el terreno de juego y que ahora pretende sumar en los despachos, más los tres del pasado lunes ante el Fuenlabrada.

Por su parte, el presidente del Numancia, Moisés Israel, propone como única solución que se amplíe a 24 el número de equipos que competirán en Segunda la próxima campaña. Dépor y Numancia, cada uno desde su posición y con su propia estrategia, luchan por ese interés común.

Desde el primer momento la pretensión del Deportivo era y sigue siendo que se repita la jornada íntegra. Con jugadores ya de vacaciones o cambiando de equipo en una temporada alargada hasta bien entrado por el parón competitivo, desde el club coruñés entienden que es muy complicado que se pueda repetir toda la jornada, más aún cuando no se sabe el tiempo que tendrá que pasar para que el Fuenlabrada esté en condiciones de volver a competir, una vez finalizada la cuarentena de sus futbolistas. Esa solución implicaría en la práctica que se solapara el desenlace de esta temporada con el inicio de la siguiente, algo inviable. Por lo tanto, para reparar los agravios causados al Dépor y a los otros tres clubes afectados tanto LaLiga como la Federación, que son los supervisores de la competición, tendrían que buscar una solución que no dañara a nadie. Y ahí es donde se abre ese horizonte de 24 equipos en Segunda. El Dépor reúne cada vez más apoyos, entre ellos el del secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete, quien ayer en COPE reiteró que "los partidos en los que se jueguen ascensos y descensos se deben disputar todos a la misma hora" y como posible solución afirmó que "sería lógico esa liga de 24".

Los abogados de los diferentes clubes han intercambiado llamadas en los últimos dos días, pero cada uno sigue su propia estrategia, en ocasiones, como ocurre con el Dépor y el Numancia, con intereses coincidentes. El Rayo, por su parte, trasladó su queja a la Federación para "invalidar la última jornada al considerar que se adulteró la competición" por disputarse todos los partidos menos el Deportivo-Fuenlabrada. "Desde el Rayo consideramos que se ha adulterado la competición y por ello creemos que se debería invalidar la última jornada y repetirse", señalan desde el conjunto madrileño en una línea similar a la del Deportivo. Una de las soluciones que proponen desde Vallecas, y que otros equipos involucrados "tampoco verían mal es una promoción con seis clubes". Mientras, el Elche mantiene una línea diferente. Pide que le den por perdido al Fuenlabrada el partido del lunes en Riazor, lo que lo auparía al play off.

Su presidente, Joaquín Buitrago, criticó ayer al presidente de LaLiga, Javier Tebas, del que duda de su neutralidad, y califica de "ópera bufa" el encuentro pendiente entre el Deportivo y el Fuenlabrada. También el capitán del equipo franjiverde, Juan Francisco Martínez 'Nino', se refirió a esa adulteración de la competición y calificó como "una pachanga" el Dépor-Fuenlabrada pendiente y al que el equipo coruñés no se presentará en caso de que toda la jornada no se repita íntegra. "Lo digo con todo el respeto. Con toda la humildad del mundo, me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo y lo que menos quieren ahora es jugar un partido, sino desconectar e irse a su casa y que pase la tormenta lo antes posible", dijo el veterano jugador.