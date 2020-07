El Campeonato de Galicia de 10.000 metros en pista llevará aparejado a partir de ahora el nombre de Alejandro Gómez. Un reconocimiento que la Federación Gallega ha solicitado y la Xunta de Galicia aprobado para que el recuerdo del atleta vigués, que padece un tumor cerebral inoperable, se perpetúe de generación en generación..

La Federación Gallega homenajeó a Gómez hace escasos días, en un acto celebrado en el Hotel Coia. Al olímpico se le impuso la máxima condecoración del organismo. "Pero éramos conscientes de que, con el paso del tiempo, la gente se olvida de los nombres de quienes poseen dicha distinción", reflexiona el presidente federativo, Isidoro Hornillos. "La idea se nos ocurrió preparando el homenaje. Hemos querido que el nombre y la figura de Alejandro Gómez se perpetuaran en el tiempo, en cada una de las temporadas, para que todas aquellas generaciones venideras lo recuerden al asociar su nombre a una de las pruebas en las que ha destacado notablemente", indica en relación a la prueba de 10.000 metros.

Hornillos detalla: "A partir de ahí lo que hice fue dirigirme por escrito a la Secretaria Xeral para o Deporte para pedirles autorización dado que la denominación de los Campeonatos de Galicia finalmente corresponde a la propia Xunta de Galicia".

A la Xunta atañe, según el artículo 27.22 del Estatuto y su desarrollo en la Lei do Deporte 3/2012 del 2 de abril, la adjudicación de distinciones y la autorización para el empleo de las denominaciones Campionato Galego, Campionato Autonómico o Copa de Galicia. Según se explica en el Diario Oficial de Galicia, "Alejandro Gómez é un referente do atletismo, tres veces olímpico e corenta e unha veces internacional con España. No seu extenso palmarés figuran dous campionatos de España de campo a través, cinco de 10.000 metros e dous de media maratón, xunto cun sexto posto no Mundial de Cross de 1989, entre outros moitos. Estes méritos logrados na máis alta exixencia deportiva, xunto coa referencia acadada na súa persoal representatividade dos valores deportivos universais, fan do atleta Alejandro Gómez unha figura, sen ningunha dúbida, merecedora do recoñecemento á súa traxectoria e achega ao deporte de Galicia e aos seus valores. Porque o deporte é unha extraordinaria vía para a transmisión de principios de actuación e calidades válidas e necesarias en todas as facetas vitais dos individuos, e imprescindible tamén para o conxunto da sociedade. Rivalidade sa, disciplina e esforzo, combinación da individualidade e o equipo, compañeirismo, vidas activas e saudables, Galicia ten nos seus deportistas modelos da responsabilidade individual e social que contribúen á nosa mellora como colectividade". En consecuencia, se aprueba la denominación de la prueba de 10.000 metros en pista del Campeonato Gallego como "Campionato de Galicia de 10.000 metros de pista, Alejandro Gómez".

El atleta seguirán recibiendo homenajes. Debido a la cancelación momentánea de la ceremonia pública de nombramiento de los Vigueses Distinguidos de 2020, el alcalde recibirá de manera individuala Gómez mañana para entregarle su placa.