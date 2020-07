El descenso del Deportivo se decidirá en los tribunales tras la suspensión de su partido

El Deportivo vuelve a Segunda División B cuarenta años después. Las victorias del Albacete en Cádiz y del Lugo ante el Mirandés han sentenciado matemáticamente al cuadro herculino. Sin embargo, la cuestión se resolverá en los tribunales. Y no solo por el recorrido legal de la impugnación contra el Extremadura por alineación indebida. El Deportivo-Fuenlabrada no se pudo disputar ayer. El cuadro madrileño viajó a A Coruña después de conocer que uno de sus jugadores había dado positivo, quedándose en casa, y ya en Galicia descubrió que tenía seis. LaLiga decidió que solo se aplazase el partido de Riazor. El club coruñés entiende que se ha violado la equidad de la competición, que se debía haber disputado en horario unificado. Agotará todas sus opciones legales. El partido ya carece de importancia para la permanencia, aunque todavía debe disputarse para resolver el último puesto del play off de ascenso. El Fuenlabrada necesita al menos empatar para desbancar al Elche.

La situación ofrece muchas dudas, relacionadas con los protocolos de LaLiga. En teoría, las pruebas de detección del Covid-19 se realizan con la antelación suficiente para aplazar el partido y evitar el desplazamiento de los equipos. Pero el Fuenlabrada viajó a A Coruña. Fue a primera hora de la tarde cuando trascendió la situación de al menos seis de sus jugadores. El Fuenlabrada ha señalado que han tomado "medidas" protocolarias y que todos los casos son asintomáticos, aunque el equipo quedaba ayer confinado en un hotel de la ciudad herculina. Fuentes de la Consellería de Sanidade han confirmado que decretaron ese confinamiento, pese a que la expedición había arreglado ya un vuelo para regresar a Madrid a las 22.30 horas.

El Deportivo-Fuenlabrada afectaba tanto al descenso como a la promoción de ascenso. Cuando LaLiga hizo público que había decidido aplazar solo este partido y no toda la jornada, con el beneplácito de la Federación Española y en presencia del Consejo Superior de Deportes, diferentes clubes fueron emitiendo notas quejándose de esta medida, como el Albacete o el Rayo Vallecano. La Asociación de Futbolistas Españoles solicitó por carta a LaLiga la suspensión del resto de partidos de la cuadragésima segunda jornada: "En relación a la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada, y en cuanto a la decisión de que se jueguen el resto de partidos de Segunda División, debemos trasladar nuestra oposición a dicha decisión, dado que nos encontramos en una jornada unificada que lo que pretende es que no se adultere la pureza de la competición, por lo que en el caso de que no se juegue el Deportivo-Fuenlabrada, deberían suspenderse los demás partidos para velar por la total integridad de la competición", afirma la AFE en su carta.

En cuanto al Deportivo, tras unas declaraciones iniciales más resignadas de su presidente, Fernando Vidal, también hizo constar mediante una nota institucional su "oposición frontal a esa decisión". El Deportivo entiende que "se adultera la competición y el espíritu de las dos últimas jornadas con partidos cuyos resultados influyen en los demás".

El club sostiene que "ha cumplido escrupulosamente con todas las exigencias sanitarias marcadas en los protocolos y se ha presentado a la disputa del partido sin que haya comparecido el Fuenlabrada. Por supuesto, nos mostramos totalmente de acuerdo con las razones sanitarias que obligan a la suspensión y que son asumidas por este club, pero consideramos que debe entenderse que el Fuenlabrada no se ha presentado a la celebración del partido y que al Deportivo le perjudica la disputa del resto de la jornada en estas condiciones", arguye.

El equipo gallego señala que "estudiará y emprenderá todas las acciones legales necesarias, antes las instancias correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses".

En ese momento aún no se habían disputado los partidos. Los resultados habrán afianzado al Deportivo en su decisión de acudir a los tribunales. El gol de Maikel de penalti para el Albacete en el minuto 90 y el segundo gol de Herrera para el Lugo en el 84 han sentenciado al Deportivo, aunque ese partido aplazado contra el Fuenlabrada aún debería disputarse para decidir el último puesto del play off.

Fernando Vidal concluye "Tenemos dos frentes abiertos, el de hoy y de la alineación indebida. En este momento no me considero un equipo descendido. Iremos hasta el final".