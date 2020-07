El Dépor - Fuenlabrada, suspendido por seis positivos en el equipo madrileño

El partido de esta noche en Riazor, previsto para las 21.00 horas, ha sido suspendido debido a los al menos seis positivos por coronavirus entre los futbolistas del Fuenlabrada, el rival del Deportivo. La Policía Nacional desalojó a los fotógrafos acreditados para el duelo de hoy en Riazor y les informó de que el partido no se jugaría esta noche. LaLiga acaba de informar de que el resto de la jornada sí que se jugará.

"Ante la detección, a través de la aplicación de los protocolos y controles sanitarios anti COVID- 19 de LaLiga, de casos positivos en el CF Fuenlabrada, la RFEF y LaLiga en el marco de la Comisión de Seguimiento y con la presencia del CSD, han acordado de mutuo acuerdo aplazar el encuentro RCD Deportivo - CF Fuenlabrada. por causas sanitarias de fuerza mayor. Asimismo, la Comisión ha acordado también de mutuo acuerdo la disputa del resto de partidos de la Jornada 42 al entender que esta es la solución que mejor protege la salud de los futbolistas y la integridad global de la competición", ha comunicado la organización de la competición liguera.

El chárter del Fuenlabrada, que tenía previsto inicialmente el regreso para mañana, reprogramó el vuelo para marcharse de A Coruña, según diversas fuentes, esta misma noche.

El autobús del Deportivo con los futbolistas blanquiazules llegó a Riazor, pero no así el del Fuenlabrada. El equipo madrileño se juega en esta última jornada una plaza en el play off de ascenso, mientras que el Dépor necesita ganar y que no venzan Albacete o Lugo para lograr la permanencia.