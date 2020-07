La gallega Ana Peleteiro, elegida mejor atleta española del año 2019

El vallista Orlando Ortega, bronce mundialista en Doha, y la triplista gallega Ana Peleteiro, sexta en los Mundiales y nueva plusmarquista nacional absoluta, han sido proclamados mejores atletas españoles del año 2019 en una gala virtual organizada por la Federación Española.

Peleteiro volvió a ser finalista en un Mundial (sexta en Doha), pero además se convirtió en plusmarquista nacional absoluta de triple salto con una marca de 14.73 que le dio la medalla de oro en los Europeos en pista cubierta de Glasgow y que derribó una marca casi legendaria que tenía Carlota Castrejana.

"Me hace mucha ilusión. El año 2019 fue muy bonito y siempre lo recordaré, por las cosas buenas y por las no tan buenas. Este año 2020 no voy a competir, para coger el 2021 con toda la fuerza del mundo", dijo la atleta gallega en un vídeo difundido durante la gala que fue virtual por la imposibilidad de celebrarla de forma presencial para evitar riesgos.

Las otras finalistas eran la mediofondista catalana Esther Guerrero y la marchadora andaluza María Pérez.

En la categoría masculina Ortega conquistó el bronce mundial y también ganó -por segunda vez- la Diamond League en 110 m vallas "Gracias por este primer reconocimiento. Estoy muy orgulloso y doy las gracias a mi familia, a mi entrenador, a mis amigos y a la Federación Española. 2019 fue un año bonito en cuanto a resultados y espero seguir obteniendo éxitos en los años venideros", comentó Ortega.

Los otros finalistas eran el lanzador de martillo Javier Cienfuegos (finalista en el Mundial y 4 récords de España) y Fernando Carro (récord nacional de 3.000 m obstáculos en Mónaco).

El de Peleteiro no fue el único reconocimiento para el atletismo gallego ya que el lucense Adrián Ben se impuso en la categoría de mejor atleta masculino sub23. Su impresionante actuación en el Mundial donde fue finalista en los 800 metros resultó determinante.