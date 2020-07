Los "galipos" de Vigo

Las traineras ponen en marcha esta tarde en A Coruña su temporada. Aunque la Liga Gallega todavía deberá esperar un par de semanas, la competida Liga ACT, que reúne a los grandes equipos del norte de España, celebra este fin de semana sus primeras pruebas. Una vuelta marcada por la incertidumbre y lo justos de preparación que llegan los equipos con solo tres semanas de entrenamiento en el agua. Entre ellos dos traineras gallegas (Cabo y Ares) y dos vigueses, Jaime de Haz y Juan Zunzunegui, enrolados en el conjunto vizcaíno de Zierbena.

Zierbena es un pequeño pueblo de apenas dos mil habitantes situado en el margen izquierdo del Nervión. Allí, los "galipos" -el nombre que reciben sus vecinos y que les viene dado por el cesto en el que tradicionalmente transportaban sus enseres la gente del mar- presumen con orgullo de su trainera que en las últimas temporadas se ha atrevido a mirar a los ojos a las grandes del Cantábrico como Orio, Hondarribia, Urdaibai o Kaiku. El equipo vizcaíno, en clara progresión desde hace años, es uno de los aspirantes a protagonizar la temporada de la ACT que arranca este fin de semana en A Coruña. Una campaña extraña, marcada por la pandemia que ha limitado el tiempo de preparación en el agua y que añade mayor incertidumbre a lo que suceda a partir de hoy en aguas del Orzán.

En la trainera de Zierbena encontramos a los únicos vigueses que tomarán parte en la competición este año: Jaime de Haz y Juan Zunzunegui que a sus 44 años sigue compatibilizando las funciones de remero y entrenador. Llegó hace siete años al pueblo vizcaíno y allí sigue. Su experiencia dentro y fuera de la trainera ha sido esencial para que un equipo recién ascendido en 2013 ahora mismo esté en condiciones de pelear por cualquier cosa: "Vine con la idea de estar poco tiempo y ya llevo siete años. Si me lo dicen entonces no me lo hubiese creído. No me parece que haya sido tanto tiempo sinceramente. Estoy a gusto, me dejan trabajar, el equipo ha crecido mucho y eso es también muy importante. La sintonía es muy buena".

Zunzunegui relata lo que fueron meses muy complicados aunque destaca la adaptación de todo el grupo a la situación: "Cuando llegó el confinamiento repartimos los ergómetros entre los remeros, yo me vine a Vigo y desde casa coordiné el trabajo de todo el mundo. Es curioso porque esta año habíamos cambiado un poco la configuración de la plantilla pensando en tener menos gente de lejos que no podía venir a algunos entrenamientos. Y mira tú...Pero lo hemos llevado bien la verdad" El que fuera diploma olímpico en los Juegos de Atenas en 2004 admite que "tenemos ganas de competir. Llevamos tres semanas solo en el agua y seguramente nos hacía falta algo más de tiempo, pero estamos todos igual. Eso creo que va a igualar mucho las cosas y puede ser muy interesante. Yo estoy convencido de que vamos a estar bien porque en el segundo entrenamiento que hicimos en el mar todos juntos ya nos dimos cuenta de que íbamos a gusto, disfrutando..."

A sus 44 años Juan Zunzunegui se siente con ganas y fuerzas para seguir subiéndose a la trainera con chavales a los que dobla la edad: "Mientras aguante seguiré haciéndolo. Me gusta remar, pero sobre todo me gusta competir". Pero su caso es diferente porque además es el entrenador del equipo, una tarea de la que no puede librarse cuando sube al barco: "No puedo aislar una tarea y la otra. A la trainera se suben el remero y el entrenador. Para lo bueno y para lo malo. Es verdad que tienes que medirte y buscar un equilibrio entre una función y otra porque la gente se calienta, se dicen muchas cosas...y tú no eres como los demás. Cuando empecé entrenando hubo un remero que me dijo que si estuviese en mi caso necesitaría empezar la temporada con 200 para terminar con tres. Y no es eso. Hay que saber cómo llevar el equipo, entender a los remeros en la competición y fuera de ella para conseguir que la trainera vaya bien". Entre esas cosas ha tenido que cambiar la forma de preparar al equipo: "No podíamos pensar en hacer en muy poco tiempo todo lo que no pudimos hacer en meses. Hemos sido muy prudente en este proceso".

En la misma trainera competirá por segundo año otro vigués, Jaime de Haz. A sus 28 años ha aparcado definitivamente el remo olímpico para dedicarse a las traineras. En principio será uno de los componentes del equipo que no podrá arrancar la temporada: "El confinamiento que pilló lesionado. Un problema en la espalda que me ha limitado durante bastante tiempo. Por fortuna ahora estoy bien, aunque a lo mejor es un poco pronto para que comience a competir y tal vez me toque descansar el primer fin de semana". Jaime está contento por el paso dado en su momento. Aunque admite que "el remo olímpico siempre se echa de menos" en Zierbena se siente reconocido: "Es otra historia. Vas por la calle del pueblo y la gente te reconoce, te habla y te exige. Nos acostumbramos a que nos pidan victorias y te hacen sentir importante. Todo lo que se dice de las traineras en el País Vasco es completamente cierto".

De Haz destaca que desde que la trainera volvió al agua "las sensaciones son muy positivas. Vamos muy cómodos y mira que al principio después de tanto tiempo haciendo remo solo en casa había dudas sobre el rendimiento. Pero nos hemos sentido a gusto y tenemos la impresión de que se ha hecho un buen equipo y que podemos hacer cosas importantes. Y eso que ha sido un año raro en el que tampoco hemos tenido bateles y trainerillas que te van preparando el cuerpo para la temporada". Zierbena en los últimos años ha sido uno de los protagonistas de buena parte de las tandas de honor y ha estado peleando banderas. Jaime de Haz tiene claro de que tal vez haya llegado el momento de dar un paso más: "Creo que tenemos un equipo para pelear por todo aunque será la competición la que nos ponga en nuestro sitio. Pero viendo el nivel de los últimos años y el nuestro en estos momentos creo que tenemos una buena trainera y que vamos a vivir un gran año". Las respuestas comienzan a llegar hoy en A Coruña.