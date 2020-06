Unzué: "Es una enfermedad que me va a vencer, ojalá que sea muy poquito a poco"

El exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué, que anunció el pasado jueves que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), señaló este miércoles que ahora su "objetivo" es que se "dedique tiempo a la investigación" de esta enfermedad.

El navarro, que además de técnico del Real Club Celta fue guardameta del Sevilla durante siete temporadas (1990-97), relató, en declaraciones a los medios oficiales de club hispalense, que esa es su "reivindicación" porque al final todos tienen "claro que algún día" se irán "de este mundo".

"Lo del Sevilla ha sido increíble, he podido contactar con muchos compañeros de mi época con los que hacía mucho que no hablaba", comentó Unzué, quien puntualizó sobre su enfermedad que ha "llevado una vida de incertidumbre" y que esto que le ha sobrevenido no le "supuso un gran impacto".

"Desde el primer día lo acepté como parte de la vida, adaptarme y convivir con eso como parte de la vida. Es una enfermedad que me va a vencer, ojalá que sea muy poquito a poco, porque los doctores dicen que en mi caso es lenta, pero con este buen humor trataremos de que sea aún más lenta todavía", añadió.

El exceltista afirmó que sintió "alivio al contarlo, como la sensación de un día de partido" aunque también que "luego aparece el cansancio, pero ya se ha traducido todo en satisfacción" porque ha "recibido muchísimo cariño de mucha gente".

"Hay mucha más gente buena que mala, solo que las malas hacen mucho ruido. El fútbol transmite muchos valores como deporte colectivo, subrayó el exportero, quien insistió en que su época en el Sevilla en los años noventa disfrutó "muchísimo" y que estará "eternamente agradecido a la ciudad y a los sevillistas".

"Nunca he dejado de sentir el cariño de la afición del Sevilla, incluso cuando he ido de rival me he sentido querido, me han parado por la calle recordándome momentos, vivencias, etc. En los momentos de dificultad es fantástico que aparezca tanta gente y ayuda mucho", destacó.