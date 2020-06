Xeila Márquez y Ainoa Galarza seguirán en el Sárdoma

El Sárdoma CF comienza a visibilizar su trabajo de despachos tras el anuncio de la llegada de David Ferreiro al banquillo de As Relfas. El club que preside Begoña Aldao ha atado la continuidad de Xeila Márquez (Redondela, 1989) y de Ainoa Galarza (Vigo, 2001), centrocampista y defensa, respectivamente.

La capitana cumplirá así su quinta temporada consecutiva en las filas blanquiazules. Y por su forma de hablar, tal vez la última. "Estos años esperaba poder retirarme tranquila, pero? El nuevo proyecto me parece interesante y David Ferreiro me gusta; ya me dirigió dos temporadas en El Olivo", explica "Equis", una futbolista que se formó en el Bértola y que también ha pasado por el Reocín Racing cántabro cuando estudió en Santander (en 2010 logró el ascenso a la elite allí), el Atlético Arousana y un año de nuevo en el Bértola, para saltar al fútbol vigués en 2014.

"Espero que la normalidad llegue pronto", explica una jugadora que tiene enormes ganas de regresar a los terrenos de juego, de los que el equipo se despidió en marzo con sabor agridulce: una excelente primera parte del campeonato y un 2020 malo "que no podría explicar", apunta. La capitana reconoce que "no sabemos lo que pasó, estábamos metidas en una mala racha".

También continúa en el equipo de As Relfas Galarza, "Gala", un valor atrás que ha servido de comodín en todas las posiciones de la zaga. Porque el Sárdoma confía en consolidar la generación de jóvenes jugadoras que ha competido en el primer equipo este año. Ainoa llegó en 2017 de El Olivo y cumplirá así su cuarto año con la camiseta blanquiazul.