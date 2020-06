La eslovaca Rajnohová ficha por el Mecalia Guardés

La internacional eslovaca Erika Rajnohová jugará la próxima temporada en el Atlético Guardés. La central diestra de 21 años (175 cm y 64 kg de peso), llega procedente del HSG Vipers BAD Wildungen de la Bundesliga alemana. Rajnohová espera llegar a A Guarda a mediados de julio para iniciar la pretemporada y confiesa que "no he seguido antes la liga española". Su nuevo entrenador, José I. Prades, la presenta como "una central pura con buen lanzamiento y capacidad de uno para uno y que puede defender en varias posiciones".

"Sé que A Guarda es pequeña, así que espero que sea como una 'pequeña familia', lo que me parece positivo para el equipo", afirma Rajnohová preguntada por lo que conoce sobre su nuevo destino. "Según he escuchado la gente en España es amable y acogedora, espero confirmarlo con esta nueva experiencia", desea la jugadora eslovaca. Con respecto a su nuevo destino apunta que "he oído hablar muchas cosas buenas de Galicia y no puedo esperar a descubrir más de España", incluso la competición doméstica, que reconoce no haber seguido antes al centrarse más "en la liga en la que he estado jugando en cada momento". La eslovaca militó dos temporadas en el ESBF Besançon y la pasada cambió de aires para disputar la Bundesliga con el HSG Vipers Bad Wildungen. "Unas ligas muy competitivas", apunta Prades, "a pesar de su juventud tiene experiencia con su selección y clubes de mucha exigencia". "Así que espero que se adapte rápido", cuenta el entrenador.

"El periodo de adaptación va a ser necesario como en cada club nuevo", adelanta la central eslovaca, "espero poder conseguirlo lo más rápido posible y contar con la ayuda de mis futuras compañeras de equipo para que sea mucho más fácil para mí". Rajnohová es el tercer fichaje del Guardés y tendrá que dar relevo a Carmen Campos en la posición de central, donde compartirá puesto con la portuguesa Patrícia Lima.