Los doce equipos que se jugarán el título ya están en Valencia

Los doce equipos que participarán en la fase final de la Liga Endesa, que se disputará entre el 17 y el 30 de junio en Valencia, comenzaron a llegar a esta ciudad ayer.

El Kirolbet Baskonia fue el primero en hacerlo y los dos últimos serán los equipos canarios, el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria, cuya llegada se produjo a última hora del día.

Los doce equipos se han repartido en tres hoteles cercanos al pabellón Fuente de San Luis, en el que se disputarán los encuentros, y a L'Alqueria del Basket, la instalación anexa en la que se entrenarán habitualmente a partir de este viernes y siguiendo el mismo estricto protocolo sanitario con el que lo hace desde hace semanas el Valencia Basket, que ejerce de anfitrión.

Aunque todos los jugadores y técnicos, así como sus familias, se hicieron hace unos días test para detectar si están contagiados por el coronavirus, estas pruebas se repetirán en esta llegada y no habrá contacto entre las diferentes plantillas hasta que no haya una segunda confirmación de que no son portadores de la Covid 19.

Como la idea es que el contacto de todos ellos con personas ajenas a la fase final sea nulo, la ACB ha llegado también a un acuerdo para que puedan acudir al cercano Oceanogràfic para que puedan descansar y esparcirse en otro lugar que no sean las zonas comunes de los hoteles.