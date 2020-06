Luis Rubiales cita a Iker Casillas el 17 de agosto

La comisión delegada de la Federación Española de Fútbol acordó ayer convocar elecciones a la presidencia para el 17 de agosto. De no considerar el Consejo Superior de Deportes (CSD) hábil dicho mes, los comicios se trasladarían al 17 de septiembre. Luis Rubiales, el actual presidente, es por ahora el único candidato. Iker Casillas anunció en su día que le disputaría el puesto a Luis Rubiales pero su anuncio ha ido perdiendo fuerza en los últimos meses y todo indica que no se va a presentar. Con todo, el aún portero del Oporto no ha dicho la última palabra y tiene hasta el 4 de agosto para decidirse.

Las votaciones para elegir a los 140 representantes de la Asamblea General tendrán lugar el 20 de julio. De acuerdo al calendario electoral, las candidaturas a esta asamblea se podrán presentar entre el 12 y el 24 de junio y serán proclamadas el 3 de julio.Hasta el 13 de julio se podrán votar por correo. Los aspirantes a presidente tendrán hasta el 4 de agosto (o 4 de septiembre) para presentar sus candidaturas.

Las elecciones a la Federación han estado marcadas por la polémica. En un primer momento se discutió si las mismas tenían que celebrarse antes o después de la Eurocopa, prevista para este mes de junio. Finalmente, el pasado 7 de marzo, el CSD autorizó el adelanto electoral pese a dos informes del TAD en contra de dicho adelanto.

Iker Casillas, que ya había anunciado en las redes sociales su intención de ser alternativa a Rubiales, se entrevistó el 9 de marzo con Irene Lozano, la presidenta del CSD, en la sede del citado organismo en Madrid. Su intención era pedir explicaciones del por qué de un adelanto que creía mermaba seriamente sus aspiraciones.

La secretaria de Estado le explicó a Casillas que el informe del TAD no era vinculante y justificó su decisión en que adelantar las elecciones ya se había hecho con otras federaciones y, además, favorecía la candidatura de España y Portugal a ser sede del Mundial del 2030.

Casillas salió muy poco convencido de aquella entrevista. Menos de una semana después, el 14 de marzo, el Gobierno decretaba el estado de alarma, que mantendrá su vigencia hasta el 21 de junio. En todo este tiempo nada se ha sabido de las intenciones de Casillas, de su programa ni de su supuesto equipo. El coronavirus le ha impedido hacer campaña. Si antes de la irrupción de la pandemia sus opciones eran pocas, ahora todavía son menos.

En la Federación Española de Fútbol no descartan que surja otro candidato alternativo a Iker Casillas en las próximas semanas, que siempre fue visto como un aliado de Javier Tebas, el presidente de la Liga y de David Aganzo, el presidente de AFE. Hay tiempo pero no parece nada sencillo encontrarle. Luis Rubiales y su entorno más próximo dan por prácticamente ganada su reelección para los próximos cuatro años porque no ven otra alternativa que en este tiempo sea capaz de construir una candidatura convincente y la maquinaria electoral del fútbol es compleja y necesita de mucho tiempo de planificación en busca de los apoyos necesarios para dominar la asamblea.