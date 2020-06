Jon Rahm: "Me han mirado mal por hablar español"

El golfista español Jon Rahm, con sus comentarios sobre el racismo en Estados Unidos, se convirtió en el gran protagonista de la jornada de inscripción de los jugadores que a partir de hoy van a reiniciar la competición en el PGA Tour con la disputa del torneo Colonial.

Rahm, que ya se había manifestado en favor de la lucha contra el racismo tras la muerte del George Floyd, el hombre afroamericano que falleció el pasado 25 de mayo mientras estaba en custodia de la policía de Minneapolis, reiteró este martes durante la rueda de prensa previa al inicio del torneo Colonial, que "varias veces me han mirado mal por hablar español con alguno de mis compañeros". "Como inmigrante hispano en Estados Unidos, aunque ni siquiera estoy cerca de experimentar lo que algunas personas han sufrido en este mundo por discriminación, sí he podido comprobar como por el solo hecho de hablar español me han mirado mal y de forma despectiva", destacó Rahm, quien dijo que le gustaba comunicarse en español con otros compañeros de equipo o con aficionados hispanos que le acompañan o se suelen acercar en los torneos a él.