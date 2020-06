Un positivo por Covid-19 en las pruebas a los árbitros

Un solo caso positivo por Covid-19 ha sido detectado en las pruebas serológicas y PCR a las que han sido sometidos los árbitros y asistentes que participan en los partidos del fútbol profesional antes del regreso de la competición a partir de este miércoles con la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, informa la Federación Española (RFEF).

Esta indica que la persona que ha dado positivo, de la que no ofrece su identidad, "inició inmediatamente la cuarentena y su domicilio para seguir el protocolo marcado por las autoridades sanitarios", y en los próximos días se le practicarán nuevas pruebas de detección del coronavirus. No podrá incorporarse a su actividad arbitral hasta que no disponga de dos resultados negativos seguidos.

Todos los colegiados y asistentes de la RFEF que dirigen los encuentros del fútbol profesional se sometieron estos pasados días a un completo examen médico-deportivo para evaluar su estado antes de la vuelta de la competición liguera, así como a los test del coronavirus.

La RFEF apunta que todos los árbitros que sean designados para los encuentros de Primera y Segunda se someterán a una nueva prueba PCR antes de iniciar su desplazamiento. Lo mismo con los que están en la sala VOR,