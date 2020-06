De la colina al mar

A De Dios encomienda el Rápido su quietud tras años en la montaña rusa. La entidad subió en 2017 a Segunda B por primera vez en su historia y al año siguiente bordeó el play off de ascenso a Segunda. Le han seguido dos campañas de angustias. La pandemia detuvo la competición en marzo con el equipo camino de Preferente. Para De Dios se le abre un territorio inexplorado, que predecesores como Juan Carlos Andrés y Borja Jiménez aprovecharon para impulsar sus carreras. El director deportivo boucense, Álex Martínez, le augura un brillante futuro: "David tiene que ser un entrenador de paso en Bouzas".

La mudanza de David de Dios de A Madroa al Pujales, del monte al mar, se produce en un periodo de doble incertidumbre: el general provocado por la pandemia y el concreto de un Rápido abocado a un inmediato proceso electoral. Manolo Seoane abandona la presidencia después de doce años. Ya se ha postulado para sucederle un grupo que podría entenderse como continuista, en el que Seoane podría figurar como asesor. Existen opositores que meditan presentarse. "Hemos hablado con la gente que puede entrar", revela De Dios, consciente de la situación y que sentencia: "Ningún tipo de problema, todos a remar, a situar al Bouzas en una posición más estable". Sobre los interrogantes que penden sobre la competición señala: "No sabes cuándo vas a empezar la liga, el formato, ascensos, descensos... Por ahora es todo una incógnita. No es lo recomendable pero hay que adaptarse".

El todavía presidente ha querido limar la posible inestabilidad interna que atañe a los periodos de transición. Ha rescatado a Álex Martínez, artífice en los despachos de las recientes glorias, previa consulta con medio centenar de socios. Asegura que incluso sus detractores han celebrado esta maniobra. Si bien contratado como director deportivo, Seoane amplía la función de Álex Martínez a una dirección general con plenos poderes. "Estoy cansado y tengo también el bolsillo cansado. Buscaba desde hace tiempo a alguien que tenga patrimonio para avalar al club, que sea prudente? Esa circunstancia se ha dado ahora con un grupo de socios que está ilusionado. La estructura se ha dejado hecha", describe Seoane.

El banquillo del primer equipo ha sido una de las primeras tareas de Martínez. Aunque aprecia a Milo Abelleira, cuyo fichaje de hecho recomendó privadamente a Seoane, ha preferido reiniciar el proyecto con otro tipo de perfil. A la directiva le presentó una terna de candidatos definida por la juventud. Seoane le contestó que escogiese él mismo. De Dios ha sido la apuesta. "Me pareció fenomenal", conviene el presidente. "Es un chico estudioso, joven, que en el Celta ha hecho cosas muy buenas. En Segunda B no le fue bien pero aquel filial era muy jovencito. Y controla a la cantera del Celta, que suelta al 95 por ciento de los jugadores".

Del Celta se conocen precisament Alex Martínez y David de Dios. Coincidieron como técnicos de las categorías inferiores. "Él estaba en sus inicios", recuerda el director deportivo. "Siempre he tenido en cuenta su trayectoria y evolución como entrenador. El año que ascendimos a Segunda B lo valoré, aunque al final apostamos por Borja. Quería un perfil de entrenador más de contarrestar en nuestro primer año de Segunda B".

La alineación de astros se ha producido ahora, en una sucesión de "facilidades", describe Martínez. "Él quería dar el paso. Es un entrenador muy cualificado. Hemos acertado plenamente". No le inquieta la inexperiencia de De Dios en vestuarios adultos. "Lógicamente tiene que querer dar ese paso de querer ser entrenador de fútbol competitivo y él está convencido. Para mí David tiene que ser un entrenador de paso en Bouzas, lo asimilo mucho a Borja: jóvenes, con muchísimas proyección. Desde mi posición intentaré ayudarlo, complementarlo, hacerle ver cómo es este otro fútbol. Pero lo veo totalmente preparado en cuanto a gestión, conocimiento de mercado, metodología? Al final todo es fútbol".

Para David de Dios, la presencia en el Rápido de Bouzas ha resultado providencial en un momento en que sentía que debía concluir su etapa en el Celta. "Donde él se mete es sinónimo de seriedad y proyecto. Sabía que no iba de farol. Él es muy exigente. Viniendo la llamada de quien vino, poco hizo falta, y más con las ganas que yo tenía. Siendo Álex todo lo facilitó".

De Dios ha recorrido varias categorías en la cantera celeste. Se le recuerda especialmente por muñir aquel juvenil de Mina, Yelko, Goldar o Costas que perdió la final de Copa de Campeones. Mouriño le entregó el filial al que saltó aquella generación pero no resultó. Desde entonces ha desempeñado diversas tareas; la última, como analista. "Cada uno necesita estímulos diferentes, motivaciones diferentes. Ya eran quince años dentro de un fútbol más formativo", cuantifica el vigués, de 39 años. "En el momento que yo sentía la necesidad de algo más ha aparecido el proyecto del Bouzas con Álex al frente con mucha fuerza. Se juntan dos cosas que al mezclarlas han decidido que tomase este camino".

"Después de tanto años puede que la imagen que quede a la gente sea la de estar toda la vida como entrenador de formación", admite. "Vamos a probar esta aventura y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Mucha gente ha estado en esta situación, ha dado el salto y les ha ido bien. Es algo que yo necesitaba. Contra lo que uno necesita, cree y piensa no se debe ir. Vamos a dejar que fluya". Y recuerda que no siempre lo arroparon las comodidades del Celta: "Antes también estuve en la realidad del fútbol, en el Porriño Industrial, siete años como jugador en Tercera y luego entrenando a las categorías inferiores con recursos limitados. Las instalaciones del Bouzas están bastante bien y por ahora no tengo dificultades. La gente lo da todo, implicación, ganas... Eso supera si faltan más o menos setas. Vengo de eso y vuelvo a eso".

Respecto al reto que le espera, indica: "Yo creo que la diferencia con los chicos jóvenes es la gestión del vestuario. En un fútbol semiprofesional, muchos jugadores trabajaban, a veces vienen cansados, solo quieren disfrutar del fútbol y no los puedes exprimir como a un chico que viene de estudiar fresco, joven, con hambre y piernas como plumas".

Él mismo mezcla el fútbol con un trabajo diario, circunstancia que le ayuda a contemplar con serenidad un posible futuro profesional como técnico: "No me preocupa. Quiero evolucionar como cualquier persona pero estoy protegido por mi trabajo. Pondremos todos los ingredientes para dar pasos adelante, pero sin preocuparme por lo que pueda pasar dentro de un mes, dentro de dos... Si no, al final perdemos la perspectiva y la orientación. Vamos a intentar recuperar la energía que había en Bouzas, tras dos años de dinámica negativa. El fútbol te llevará donde tenga que llevarte".